Johnson & Johnson genoptager vaccineudrulning i Europa

EMA vurderer, at der er en mulig sammenhæng mellem J&J-vaccinen og sjældne tilfælde af blodpropper

Johnson & Johnson genoptager sin vaccineudrulning i Europa, efter at Det Europæiske Lægemiddelagentur, EMA, har undersøgt vaccinen.

Det oplyser selskabet tirsdag aften.

Sidste uge udskød selskabet sin udrulning af vaccinen i Europa på grund af bekymringer om bivirkninger, efter at der blev set sjældne tilfælde af specielle blodpropper blandt få af de vaccinerede.

Det fik USA til at indstille brugen, og EMA besluttede også at kigge på vaccinen.

Deres konklusion kom tidligere på dagen, da de meldte ud, at de vurderer, at der er en mulig sammenhæng mellem Johnson & Johnsons coronavaccine og sjældne tilfælde af blodpropper kombineret med et lavt antal blodplader.

Agenturet fastholder dog, at fordelene ved vaccinen opvejer risikoen.

Minder om AstraZeneca

Det vides endnu ikke, hvilken indflydelse EMA's udmelding vil have på det danske vaccinationsprogram, som i skrivende stund nu har Johnson & Johnsons vaccine i venteposition.

Programmet står til at blive udskudt med tre uger, hvis vaccinen skulle ende med ikke at blive taget i brug.

Det har Sundhedsstyrelsen tidligere oplyst til Berlingske.

Ifølge EMA minder de observerede bivirkninger i høj grad om de mulige bivirkninger, man har set ved AstraZenecas vaccine.

14. april blev det meldt ud, at Danmark valgte helt at stoppe med at anvende AZ-vaccinen.

Den blev sat på pause i Danmark 11. marts efter indberetninger om alvorlige og sjældne blodpropper hos personer, der var blevet vaccineret med coronavaccinen.