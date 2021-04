Johnson & Johnson udskyder udrulning af vaccine i Europa

Tirsdag skriver Johnson & Johnson i en pressemeddelelse, at de vil udskyde udrulningen af deres vaccine i Europa.

Det sker, efter man i USA har besluttet at sætte vaccinationer med den pågældende vaccine på pause, efter der er fundet tilfælde af blodpropper blandt vaccinerede.

Få tilfælde af alvorlige bivirkninger

I pressemeddelelsen skriver de blandt andet, at de har fundet få tilfælde af de alvorlige bivirkninger hos vaccinerede. Der er tale om sjældne tilfælde af blodpropper kombineret med et lavt antal blodplader.

'Vi har været i gang med at undersøge disse sager med europæiske sundhedsmyndigheder. Vi har truffet en beslutning om at udvise proaktiv adfærd og udskyde udrulningen af vores vaccine i Europa,' skriver de.

De skriver også, at United States Centers for Disease Control (CDC) og FDA er i gang med at gennemgå data omhandlende seks rapporteringer om den alvorlige bivirkning ud af de 6,8 millioner vaccinationer, der er givet med den pågældende vaccine.

'Vi arbejder tæt sammen med medicinske eksperter og sundhedsmyndigheder, og vi støtter på det kraftigste op om den åbne kommunikation omkring disse informationer til både sundhedspersonale og offentligheden.'

Tidligere tirsdag blev det meldt ud, at man sætter vaccinationer med Johnson & Johnsons vaccine på pause i USA.

Opdateres ...