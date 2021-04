Johnson & Johnson-vaccine ankommer til Danmark onsdag

Allerede onsdag ankommer den første sending af coronavaccinen fra Johnson & Johnson til Danmark.

Det oplyser Statens Serum Institut (SSI) til Ritzau.

I første sending kommer 38.400 doser af vaccinen.

Efter planen skulle vaccinen ellers først være kommet til Danmark en gang i næste uge, men det er nu fremrykket.

Vaccinen fra Johnson & Johnson bliver dermed den fjerde coronavaccine til brug i Danmark.

Modsat de tre andre kræver den blot ét stik. Den har en effektivitet på 67 procent mod forebyggelse af covid-19.

Oprindeligt skulle der i april være ankommet omkring 500.000 doser til Danmark af vaccinen fra den amerikanske medicinalvirksomhed.

Det blev dog nedjusteret i slutningen af marts, så der nu kommer de 38.400 doser i første sending og 67.200 i anden sending.

Om fremrykkelsen af første levering får indflydelse på den samlede mængde i april, vides endnu ikke.

Fredag kom det frem, at Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) undersøger fire tilfælde af usædvanlige blodpropper hos personer, som har fået vaccinen fra Johnson & Johnson.

Et af tilfældene fandt sted under de kliniske forsøg. De tre andre er fundet sted under udrulningen af vaccinen i USA. Et af tilfældene førte til et dødsfald.

Det står imidlertid ikke klart, om der er sammenhæng mellem vaccinen og blodpropperne. Det bliver undersøgt nærmere af EMA's sikkerhedskomité.