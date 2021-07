Johnson & Johnson: Vores vaccine virker mod Delta

Vaccinerede med vaccinen fra Johnson & Johnson behøver ikke frygte Delta-varianten, der er godt på vej til at være den dominerende i Danmark.

Sådan lyder meldingen fra firmaet selv.

Studier har således vist at vaccinen har virker mod den særdeles smitsomme variant. Samtidig oplyser firmaet, at en vaccine fra Johnson & Johnson sikrer immunitet i mindst otte måneder, som er den tidsperiode, man indtil videre har data fra.

- Vi mener, at vores vaccine sørger for vedvarende beskyttelse mod covid-19 og fremkalder neutraliserende aktivitet mod Delta-varianten. Dette er føjet til den robuste stamme af klinisk data, der bakker op om vores enkelt-dosis vaccines evner til at beskytte mod adskillige bekymrende varianter, lyder det fra Paul Stoffels, der blandt andet er Chief Scientific Officer hos Johnson & Johnson.

Varig beskyttelse

Firmaet oplyser samtidig, at de ikke har set tegn på, at vaccinen bliver svækket i løbet af de første otte måneder, men at den derimod bliver styrket og altså fortsætter med at give god beskyttelse.

- Med hver eneste nye datasæt bygger vi oven på vores solide grundlag af beviser for, at vores enkelt-dosis covid-19-vaccine spiller en kritisk rolle i kampen for at afslutte pandemien, som fortsætter med at udvikle sig og udgøre nye udfordringer for den globale sundhed, lyder det fra Mathai Mammen, der står i spidsen for udviklingen af vaccinen hos Johnson & Johnson.

Johnson & Johnson-vaccinen er ikke en del af det officielle vaccinationsprogram i Danmark på grund af få tilfælde af alvorlige bivirkninger, som det også blev set ved vaccinen fra AstraZeneca.

Godt 45.000 danskere har dog foreløbig taget imod vaccinen på en tilvalgsordning, og nyheden om beskyttelsen mod Delta-varianten er altså derfor umiddelbart godt nyt for dem.