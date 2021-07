Johnson-vaccine udløser yderst sjældent akut nervebetændelse

En coronavaccine fra firmaet Johnson & Johnson kan i meget sjældne tilfælde betyde, at vaccinerede rammes af syndromet Guillain-Barré. Det er en akut opstået nervebetændelse.

Det vil vaccinens produktinformation nu blive opdateret med. Det oplyser Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) på sin hjemmeside.

Der er fundet 108 tilfælde af syndromet blandt 21 millioner vaccinerede i verden. Der er registreret et dødsfald blandt de tilfælde.

Guillain-Barré er en sygdom, hvor kroppens immunforsvar angriber nerverne.

Ofte er de første symptomer en prikkende eller brændende fornemmelse i fødderne.

Der kan også tidligt i forløbet være smerter i ryggen eller mellem skulderbladene, men lammelser bliver hurtigt det dominerende symptom.

Hvis man oplever disse symptomer, opfordrer EMA til, at man straks søger læge.

Den minimale risiko for at blive ramt af syndromet har ikke medført ændringer i forhold til anbefalingen af vaccinen.

EMA vurderer fortsat, at fordelene ved vaccinen opvejer bivirkningerne.

For nylig blev vaccinen fra AstraZeneca også udstyret med en advarsel om, at der er risiko for, at vaccinerede i meget sjældne tilfælde kan blive ramt af syndromet.

Der har til gengæld ikke været rapporteret nogen tilfælde for personer, der er blevet vaccineret med Pfizer eller Moderna.

Johnson & Johnson og AstraZeneca er ikke en del af det offentlige vaccinationsprogram i Danmark, men er mulige at få i en tilvalgsordning.

I Danmark er 46.461 personer blevet vaccineret med Johnson & Johnson-vaccinen.

Samtidig har 151.325 fået et stik med AstraZeneca-vaccinen, hvoraf 1356 har fået begge stik med vaccinen.

AstraZeneca var frem til starten af marts en del af det offentlige vaccinationsprogram.

Vaccinen blev taget ud, da der blev opdaget sjældne tilfælde af blodpropper blandt vaccinerede.

Af samme årsag blev Johnson & Johnson-vaccinen ikke en del af det offentlige program, da den blev godkendt, men har kun været tilgængelig i tilvalgsordningen.