Joken blev til virkelighed

Den tyske chokoladeproducent Ritter Sport har testet koriander som ingrediens, efter et Facebook-opslag gik viralt

Først var det bare ment som en joke. Men efter heftig debat på Facebook blev den tyske chokoladeproducent Ritter Sport nødt til at teste det af.

Chokolade med koriandersmag.

I juni måned lagde Ritter Sport et opslag på Facebook med et billede af den klassiske, kvadratiske chokolade med smag af den eksotiske krydderurt koriander.

Opslaget, der delte vandene, nåede ud til 1,2 millioner brugere og har fået over 33.000 kommentarer på Facebook.

Måtte kom an på en prøve

Derfor besluttede Ritter Sport sig for rent faktisk at teste koriander-baren af på deres museum i Berlin, Ritter Sport Choko World. Det skriver chokolade-giganten i en pressemeddelelse.

I august kunne to heldige danskere vinde en weekendtur til den tyske hovedstad, hvor man ville blive de første, der smagte varianten med den omdiskuterede krydderurt.

Man skal dog ikke sætte næsen op efter at kunne finde koriander-varianten i supermarkedet foreløbigt. Chokoladen blev kun produceret i en meget lille skala, og den bestod nemlig ikke de første prøvesmagninger.

Billedet blev delt under hashtagget #ritterfake, hvor der jævnligt bliver smidt sjove smagsvarianter ud på sociale medier. Andre populære #ritterfake er Ritter Sport med boller i karry, stjerneskud og stegt flæsk med persillesovs.