Jokkes parisiske paradis: Så lidt laver han

Prinsen overgår sig selv med blot to officielle opgaver for den danske stat, siden han flyttede

Prins Joachim har stort set droppet sine danske forpligtelser, efter han er flyttet til Paris for at studere en lederuddannelse på den franske militærskole École Militaire.

Det viser Ekstra Bladets optælling af den 50-årige prins' officielle opgaver i den kongelige kalender.

Siden Joachim, Marie og deres to børn, Henrik og Athena på henholdsvis ti og syv år, flyttede til den franske storby i august, har han sammenlagt haft to officielle opgaver.

Joachims to arbejdsdage 8. oktober: Kronprinsparret deltager sammen med Joachim og Marie i en middag på Paris’ rådhus 30. september: Joachim og Prinsesse Marie deltager i en mindehøjtidelighed for forhenværende præsident Jacques Chirac

To arbejdsdage er markant mindre end tidligere, hvor han i gennemsnit i årrækken 2018-2014 havde ni officielle opgaver i august, mere end syv i september og ni i oktober.

Til sammenligning havde Margrethe fire, 17 og 11 officielle opgaver i henholdsvis august, september og oktober i år.

Joachim skal ifølge kongehuset studere seks ud af ugens syv dage her på École Militaire. Foto: Anthon Unger

Joachims manglende tilstedeværelse i Danmark har allerede resulteret i, at Margrethe tidligere på ugen kørte Mary i stilling, så hun fremover kan være rigsforstander på lige fod med Frederik, Joachim og Benedikte, når Margrethe er ude af landet.

Valuta for pengene

Selvom Joachim har skåret gevaldigt ned i arbejdsbyrden som repræsentant for den danske stat, hæver han ufortrødent omkring 300.000 kroner om måneden i årpenge.

Forfatter, tidligere journalist og kongehusekspert Søren Jakobsen vurderer, at hans overdådige SU kan give anledning til politiske drøftelser.

Det storslåede bygningskompleks fra 1700-tallet med både fodbold- og tennisbaner i 'skolegården' ligger centralt op ad Eiffeltårnet i Paris' syvende arrondissement. Foto: Anthon Unger

Ifølge Grundlovens paragraf 11 må kongelige ikke tage deres årpenge permanent med til udlandet.

- Til næste efterår, hvor hans uddannelse slutter, bliver man nødt til at tage det op, hvis prins Joachim stadig er i udlandet, siger han.

Uendeligt friløb

Det lykkedes Joachim at få sine årpenge med til Paris, fordi der ifølge Statsministeriet var tale om et midlertidigt ophold.

Joachim og Marie har fundet en tosproget skole i et af Paris' mondæne områder til deres to børn. Der bliver undervist på fransk og engelsk. Foto: Anthon Unger

Den holder dog ikke i længden, fastslår Søren Jakobsen, der forventer, at prinsen efter uddannelsen vil forfølge et job uden for Danmarks grænser i Nato eller FN.

- Joachim tager sig en uddannelse i et forsøg på at få et andet liv og karriere, men han kan ikke bare køre i uendeligt friløb på, at det politiske system er meget velvilligt over for kongehuset, siger han.

Michelin-middag

Der er rig mulighed for, at prinsen kan spendere sine årårppenge med familien i Paris, hvor det ikke skorter på velsmagende østers, foie gras og vine.

Alt tyder også på, at prinsen og Marie får en hyggelig 'arbejdsdag' tirsdag aften, hvor de skal spise med Frederik og Mary ved en officiel middag.

Kronprinsparret er på erhvervsfremstød i Joachims nye hjemby og deltager sammen med Joachim og Marie i middagen, der er anrettet af en dansk Michelin-kok på Paris' rådhus.

Ekstra Bladet har forgæves kontaktet kongehuset for at få en kommentar til artiklen.