Jolie-fond sælger Churchill-maleri

Et maleri af Winston Churchill, som han forærede til Franklin D. Roosevelt er sat til salg af Angelina Jolies familiefond

Der kan vel nærmest ikke fyldes flere kendte navne ind i den samme historie, som der er tilfældet med denne:

Angelina Jolie Family Foundation - oprettet af den kendte Hollywood-skuespillerinde med samme navn - har sat et maleri begået af den legendariske britiske premiereminister Winston Churchill til salg.

Det skriver auktionshuset Christie's i en pressemeddelelse.

Maleri af Winston Churchill, som han forærede til Roosevelt. Foto: PR

Og minsandten om maleriet ikke i sin tid blev malet til en tredje kendt personlighed - nemlig. Modtageren var i sin tid den amerikanske præsident Franklin D. Roosevelt.

Der er tale om et landskabsmaleri fra 1943, som var perioden, hvor anden verdenskrig herskede, og var perioden hvor såvel Roosevelt som Churchill havde magten.

Maleriet hedder på engelsk Tower of the Koutoubia Mosque - Koutoubia-moskeens tårn, og det er ifølge auktionshuset Christie's det eneste, der blev malet af Churchill under anden verdenskrig, og det forestiller tårnet i Marrakesh

Maleriet kommer under hammeren 1. marts, og det vurderes til at være mellem 13 og 17 millioner værd.