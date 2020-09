Jomfru Ane Gade overlever

Barerne i festgaden Jomfru Ane Gade i Aalborg må fortsat holde åbent til klokken 02.

Mange steder vil det dog blive et krav at have Smittestop-appen for at kunne komme ind.

Det kunne Henrik Foget Jensen, der ejer flere barer i Jomfru Ane Gade, fortælle.

- Vi er nogle af dem, der kan være lidt 'skyldige' i det her, men vi samarbejder godt med politiet.

- Vi har sat loft på, hvor mange der kan være de enkelte steder, og vi kører en kampagne med at få de unge til at downloade Smittestop-appen, så vi kan opspore, hvis skaden skulle ske, siger han.

Opfordringer, ikke restriktioner

Der blev på dagens pressemøde opfordret til fælles ansvar for at nedbringe den stigende smitte i landsdelen.

Nordjyllands Politi meldte samtidig ud, at de i højere grad ville være til stede i nattelivet. Det blev blandt andet sagt, at politiet vil være mere opsøgende i forhold til at undersøge, om retningslinjerne bliver overholdt på beværtningerne.

- I Jomfru Ane Gade har vi (tidligere, red.) måttet rydde de offentlige områder, fordi folk stod for tæt. Vi skal tilbage til den gode omtanke og undgå situationer, hvor vi står for tæt, siger Anders Uhrskov, der er vicepolitiinspektør hos Nordjyllands Politi, på pressemødet.