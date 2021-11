Jomfru Ane Gade skal være familievenlig

Den festlige gade i Aalborg skal blive et sted for alle aldersgrupper. Det skal en ny, stor satsning med blandt andet en kæmpe overdækning sørge for

Hvis man besøger den ikoniske 300 meter lange festgade i centrum af Aalborg søndag formiddag, er der ikke meget liv at spore.

Det er kun enkelte aalborgenserne, som bevæger sig målrettet gennem gaden uden at stoppe.

Men det skal en satsning på 40 millioner kroner lave om på.

Gaden skal nemlig rumme liv og glade dage både en tirsdag formiddag og en lørdag aften.

Jomfru Ane Gade er efterhånden blevet et snusket sted, som kun er i live fra torsdag til lørdag. Hvis man spørger personer over 25 år, er det ikke et sted, de vil tage hen for at hygge sig. Det skal den nye store satsning med en overdækket gade lave om på. Foto: René Schütze

Mindre druk, mere brunch

Efter flere år med faldende omsætning for de mange barer, der nu huserer i lokalerne på Jomfru Ane Gade, er det blevet tid til at nytænkte den 300 meter lange festgade.

Det er med 80'erne i tankerne, hvor Jomfru Ane Gade havde sin storhedstid, at både ejere og lejere af husene i Jomfru Ane Gade nu er gået sammen om et nyt stort projekt, der skal fokusere mindre på de unge og mere på familier og ældre.

- Vi vil gerne væk fra kun at have åbent om natten, men i stedet blive mere som i gamle dage. Jeg er sikker på, at mange husker Jomfru Ane Gade som et sted, man både kunne bruge dag og nat og af både børn og voksne, siger Henrik Foget Jensen, der driver Zweigrosse Bierbar i Gaden, der er eget af Rekom.

Henrik Foget Jensen er klar på at skulle drive restaurant og natklub i sin bierbar. Foto: René Schütze

Planen er, at den 300 meter lange gade skal overdækkes med et gennemsigtig glas-materiale, og flere restauranter skal ind.

- Jeg tror, at alle vi eksisterende lejere i gaden er interesserede i at udvide åbningstiden. Ud over os, der allerede er i Gaden, er der flere tomme lokaler, som vil kunne blive taget i brug på en ny måde, siger Henrik Foget Jensen.

40 millioner kroner satsning

Tirsdag sætter alle husejere i Jomfru Ane Gade sig om det runde bord for at finde ud af, hvordan de mellem 35 og 40 millioner kroner skal fordeles ud.

Når det er lørdag aften, er der godt gang i Jomfru Ane Gade. Her er et billede fra dengang, corona-restriktionerne ophørte, og de unge mennesker igen måtte feste. Foto: René Schütze

Torben Jensen, der ejer en tredjedel af alle bygningerne i Jomfru Ane Gade, glæder sig over det nye projekt.

- Det er nødvendigt at fremtidssikre Jomfru Ane Gade på længere sigt, så det bliver et mere attraktivt miljø for personer i alle aldre og for turister. Det kan vi gøre ved at få spisestederne tilbage, som man havde det i gamle dage, siger Torben Jensen.

- Det er jo os husejere, der kommer til at investere. Men jeg er sikker på, at det vil være et kæmpe boost for byen og for Gaden, og så vil ejendommene stige i værdi på den bekostning, siger Torben Jensen, der med sin store ejerandel kommer til at stå for meget af finansieringen.

Projekt-tegningerne er udarbejdet af entreprenørfirmaet Rambøll, og såfremt alle aftaler falder på plads inden for de næste fire uger, regner Henrik Foget Jensen med, at Jomfru Ane Gade er klar til sin lancering 3.0 i 2024.

Her er et billede fra det projekt, der er udarbejdet af Rambøll. Planen er, at den 300 meter lange gade skal overdækkes. Det i sig selv vil koste omkring 40 millioner kroner. Foto: Rambøll

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Peter Vestmark, 53, Aalborg, og Andreas Vestmark, 23 år, Aalborg

Foto: René Schütze

- Det ser spændende og anderledes ud, og det godt kunne trænge til, at der skete noget nyt dernede. Det har jo det ry, som det nu har, siger Peter Vestmark, der ikke selv har været i Gaden i mange år.

- På den anden side skal de jo unge jo have et sted at være, og hvis de ikke kan være i Gaden, så går de jo bare andre steder hen og drikker.

- Det ser jo fint nok ud, men nu er det jo kendt for at være en gade af en grund, og jeg tvivler på, at det nogensinde kommer til at ændre sig, siger sønnen Andreas Vestmark, der er noget mere skeptisk end sin far.

- Jeg håber, at det lykkedes at få det brede publikum ind, tilføjer Peter Vestmark, der nok skal støtte op om det, hvis det bliver til noget.

Jane Fleng, 32 år, Aalborg, og Henrik Nielsen, 51 år

Foto: René Schütze

- Jeg kom til Aalborg, da jeg var 20 år. Og fra jeg var 20, til jeg var 28 år, har jeg brugt Gaden en hel del, siger Jane Fleng.

- Jeg har ikke brugt Gaden sådan rigtigt. Jeg har dog været dernede, fortæller Henrik Nielsen, der oprindeligt kommer fra København.

- Den kunne helt klart trænge til at løft rent facademæssigt, men man skal være tro mod selve looket med den åbne gade, synes jeg. Det skal ikke gøres center-agtigt, siger Jane Fleng.

- Ja, holde det åbent, men det var en god idé med flere cafeer og restauranter, siger Henrik Nielsen.

Om det vil kunne lade sig gøre at omdanne Gaden, er Jane Fleng dog lidt i tvivl om.

- Spørgsmålet er så, om det kan lykkes at lave ordentlig god mad - altså ikke bare sådan noget snasket mad - og så holdet et brand til de unge. Jeg kender ikke branchen godt nok til at vide, om det kan lade sig gøre, siger Jane Fleng.

Jens Jensen, 62 år, Aalborg, og Jette Bøgh Thomsen, 61 år, Aalborg

Foto: René Schütze

- Jeg vil da sige, at det vil kunne trække flere ind igen. Den ældre generation vil også kunne være interesseret i at komme tilbage, siger Jens Jensen, da han ser planen over projektet.

- Vi er jo den generation, som kan huske, at man kunne spise gode frokoster i Gaden, fortsætter han.

- Det er ikke sådan et sted, vi kommer i dag. Nu gik vi faktisk lige igennem Jomfru Ane Gade, for så kunne vi sige til hinanden, at vi havde været der i år, griner Jette Thomsen, der mener, at hun vil trække aldersgennemsnittet betydeligt op, hvis hun tog i Gaden en lørdag.

- Hvis man kan holde det på et roligt niveau, hvor man ikke skræmmer nogen væk, så tror jeg, at det er en rigtig god idé, slutter Jens Jensen, der helt sikkert selv vil derned og snuse.

Jonas Salk, 32 år, og Carsten Hansen, 45 år

Foto: René Schütze

- Jeg synes, at det er interessant, for det er blevet et snusket sted. Det her nye projekt kunne være med til at skabe et bedre brand for Aalborg, siger Jonas Salk, der tidligere har brugt Gaden, men ikke gør det længere.

- Jeg gik igennem Gaden i går, og jeg kan se, at det er børn, der går i byen der. Og det kunne være fedt, at Gaden kunne tiltrække et større publikum, siger Carsten Hansen, der personligt ikke kunne finde på at tage derned i dag.

- Det kunne være skønt, hvis man kunne tage herned til frokost og spise. Det var der jo tidligere, og det var en fed alsidighed, fortsætter Carsten Hansen.

- Jeg tror ikke, at man jager de unge væk ved det her. Vi har lige været ude og spise, og der sad rigtig mange andre - nogle af dem kunne jo bare flyttes til Jomfru Ane Gade, siger Jonas Salk.