Jonas' umulige valg: - Det er noget svineri

På grund af reglerne om familiesammenføring føler Jonas Milner sig nødsaget til at flytte til Sverige, hvis han vil være tæt på sin alvorligt syge far og samtidig kunne være sammen med sin brasilianske kæreste

Jonas Milner føler sig tvunget til at vælge mellem at bo i Danmark hos sin alvorligt syge far eller flytte til Sverige for at være sammen med kvinden, han elsker.

Den 29-årige dansker og hans brasilianske kæreste lever nemlig ikke op til kravene for at søge om familiesammenføring i Danmark, vurderer han.

- Det er en vanvittigt hård situation at være i, og jeg har ikke tal på, hvor mange gange, jeg har grædt over den, fortæller Jonas Milner.

Danskernes umulige kærlighed Ekstra Bladet sætter fokus på, hvordan de stramme regler for familiesammenføring og opholdstilladelser rammer danske statsborgere, der finder kærligheden med en udlænding. Jonas Milner er en af de flere end 150 danskere, som har henvendt sig med sin historie.

Ramt af blodpropper

Jonas Milner læser en kandidat i portugisiske og brasilianske studier og rejste sidste år til Sao Paulo i Brasilien, hvor han de seneste seks måneder har været i praktik på det danske konsulat.

I Sao Paulo mødte han 28-årige Monica Bernardes. De forelskede sig, og Jonas flyttede sammen med hende og hendes niårige søn.

Men for en måned siden blev Jonas Milners liv vendt på hovedet. Hans far blev ramt af flere invaliderende blodpropper i hjernen. Derfor er Jonas nu nødt til at forlade Brasilien.

- Blodpropperne har skadet hans hjerne, og jeg er rædselsslagen for, at han bliver ramt igen. Jeg frygter jo, at han en dag pludselig ikke er her mere, fortæller Jonas Milner.

- Og oven i det skal jeg forholde mig til, at det er umuligt at leve op til kravene om familiesammenføring og få lov til at få Monica og hendes søn med mig til Danmark og bo.

Flytter til Sverige

Skal man som dansk statsborger have familiesammenføring med en udenlandsk kæreste eller ægtefælle, skal man som par leve op til en række krav. Noget, Jonas Milner altså allerede nu ved, ikke kan lade sig gøre for ham og Monica.

- Jeg har for eksempel ikke råd til at stille den økonomiske garanti på 106.000 kroner, som man skal stille, og jeg har ikke haft arbejde i Danmark i fem år, fortæller han.

Derfor planlægger Jonas og Monica at rejse til Danmark på visum, hvor de skal vies i slutningen af juni. Det var planen at blive gift uanset, men nu er brylluppet lagt, så Jonas' far er sikker på at kunne være med.

Bagefter flytter parret til Malmø i Sverige for på sigt at blive familiesammenført efter EU-reglerne frem for de danske regler. Håbet er, at de på denne måde en dag kan få lov til at bo sammen i Danmark. Det er her, de ønsker at skabe sig en fremtid for deres lille familie.

- Jeg har en stor kærlighed til Brasilien, men det er ikke et godt sted at slå sig ned, fortæller Jonas Milner og henviser til Brasiliens høje placering på listen over lande med mest vold og flest årlige drab.

- Og Monica er begyndt at lære dansk. Hun er faktisk allerede så god til det, at hun kan føre en samtale på begynderniveau og forstå meget af det, man siger til hende. Og så kunne hun godt tænke sig at blive sosu-assistent i Danmark, og dem er der jo brug for.

Umuligt dilemma

Indtil det lykkes at blive familiesammenført i Danmark efter EU-reglerne, må Jonas, Monica og sønnen opholde sig i Sverige. På denne måde kan Jonas Milner i det mindste køre over grænsen og se sin familie.

Den 29-årige jyde føler, at den danske stat har sat ham i et umuligt dilemma.

- Det har forandret mit liv at møde Monica, og det er slet ikke en mulighed at efterlade hende i Brasilien, når hun gerne vil med til Danmark og bo. Men jeg elsker også min familie og savner dem helt vildt, fortæller han.

Jonas Milner håber, at hans historie kan få politikerne til at åbne øjnene for, at reglerne på området rammer de forkerte.

- Jeg synes, det er noget svineri, hvis jeg må være lidt grov i munden. Politikerne undskylder reglerne med, at de er lavet for at forhindre tvangsægteskaber og indvandring fra Mellemøsten. Hvad skal jeg bruge det til? Det har jo intet med mig at gøre, siger han.