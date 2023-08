Jordansk hær nedskyder drone: Fløj med 'meth'

Det krigshærgede Syrien er blevet et knudepunkt for narkotikahandel for milliarder

Det jordanske militær nedskød søndag en drone med crystal meth (metamfetamin, red.), der fløj ind på jordansk territorium fra nabolandet Syrien.

Det rapporterer det statslige nyhedsbureau Petra, skriver Reuters.

Med henvisning til en kilde inden for de jordanske væbnede styrker sagde det statslige agentur i en erklæring, at dronen var blevet 'taget kontrol over og nedskudt'.

Stort problem

Det jordanske militær har tidligere nedskudt droner fra Syrien med narkotika eller våben, men har sjældent identificeret beslaglagt narkotika som metamfetamin, lyder det.

Der er ingen kommentar fra de syriske myndigheder. Men i et interview i sidste uge benægtede den syriske præsident Bashar al-Assad Syriens rolle i narkotikahandel og sagde, at det var en fælles interesse at stoppe narkotikasmugling, som Syrien deler med arabiske lande.

Det krigshærgede Syrien er blevet et knudepunkt for narkotikahandel for milliarder med Jordan en vigtig transitrute til de olierige Golfstater.

Militær- og sikkerhedsfolk fra Jordan og Syrien har tidligere mødtes for at diskutere, hvordan man kan bremse det voksende smuglerproblem. På trods af løfter fra Damaskus siger Jordan, at de ikke har set noget reelt forsøg på at slå ned på den ulovlige handel.