Jordbæravlere jubler over det triste sommervejr

De danske jordbær-avlere jubler for øjeblikket over det danske sommervejr. Det har nemlig givet dem en rigtig god høst i år, skriver jv.dk.

- Det har været en fantastisk høst. Der har ingen problemer været. Det har bare kørt derudad. Indtil videre har det været et af de bedste år nogensinde for os, siger Iver Krog, der ejer Østergård Frugt & Bær på Als, til avisen.

JydskeVestkysten har talt med flere jordbæravlere, som alle er jublende glade over, at juli indtil nu ikke har været varmere. Normalt plejer sæsonen for de røde bær at ebbe ud i midten af juli. Nu regner jordbæravlerne med, at der stadig vil være danske jordbær på hylderne i et par uger mere.

- Der kommer folk i min butik og siger, at det er synd for mig, at solen ikke skinner. Så siger jeg: 'Ja, det er da synd for mig', men jeg mener det slet ikke. Jeg vil meget hellere have 17-18 grader og lidt overskyet, for så får jeg en så lang sæson som muligt, fortæller jordbæravler Jens Madsen til jv.dk.

Sidste års varme og tørke gav til gengæld jordbæravlerne en katastrofalt dårlig sæson.