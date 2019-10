Jordemoder: Drop pligterne og onanér

Camilla Härtel er jordemoder og seksualunderviser. Hun mener, at kvinder børe onanere mere for at komme i bedre kontakt med deres egen krop

Glem de øvrige pligter for en stund og onaner i stedet.

Sådan lyder budskabet fra jordemoderen Camilla Härtel, som opfordrer flere kvinder til at onanere i hverdagen. Det vil nemlig kunne mindske stress, gøre dem gladere og give dem bedre kontakt med deres krop og seksualitet, fortæller hun.

- Det skaber en helt speciel kropskontakt, og man lærer sin krop meget bedre at kende. Man ved, at kvinder får meget færre orgasmer end mænd, og en af grundene til det kan være at det tager længere tid for kvinder at få orgasmer. Særligt når de ikke ved, hvordan man gør.

- Derfor er mit budskab, at hvis man lærer sin egen krop at kende seksuelt, så vil man få et bedre sexliv generelt, og man vil også blive gladere i resten af sit liv, siger hun til Ekstra Bladet.

Skammer sig

Hun peger på, at det fortsat er et tabu for kvinder at onanere, og derfor skammer nogle kvinder sig over det.

- En større åbenhed og en større dialog om seksualitet generelt kan belyse nogle af de ting, der er gode ved at være kropsligt sammen med sig selv.

- Vi har en meget lukket seksualitetskultur, som enten bliver meget pornoficeret, eller også handler det meget om partnersex. Der er ikke særligt mange kvinder, som taler med hinanden om det heller. Der er faktisk stadig et stort tabu omkring det at onanere.

- Der er stadig nogen, der skammer sig over, at de gør det. Så er der en gruppe, der måske slet ikke gør det, fordi de skammer sig så meget, at de netop ikke får givet sig selv den form for omsorg og kærlighed, siger hun.

Bedre sex

Det er ikke kun gavnligt i et øjeblik, at onanere. Det kan nemlig også være en god ting, når man skal have sex med sin partner.

- For at få det fulde udbytte ud af sex med en partner, så kan det være en rigtig god idé, at man har en seksualitet med sig selv, fordi så mærker man også, hvor det kan være rart at blive rørt henne, når man har sex med en partner.

- Jeg tror, at jo bedre man kender sin egen krop, jo nemmere er det at dele ud af den til andre og fortælle dem, hvad man gerne vil have, siger hun.

- Er din anbefaling, at man gør det (onanerer, red.) hver dag?



- Det bestemmer man selvfølgelig helt selv, men jeg tror, at jo mere man øver sig, og jo mere man gør det, jo mere får man også lyst, og jo mere bliver seksualitet en naturlig del af livet, som ikke er afgrænset af, at 'onsdag og lørdag har vi tid'.

- Det er ikke en pligt. Det skal heller ikke være sådan, at man tænker 'åh, nu fik jeg ikke nået at onanere i dag.'

Forskel på kønnene

Mænd onanerer generelt hyppigere end kvinder, og det kan der være flere grunde til, men Camilla Härtel peger særligt på, at mænd og kvinder bliver tændt på forskellige måder.

- Mænd og kvinder fungerer på en lidt forskellig måde. Mænd kan have en mere umiddelbar tænding, hvor de netop ved, at hvis de kommer af med lysten og trangen til at være seksuel nu, så kan de klare alt det andet bagefter. Det kan også være, at de slet ikke tænker over, at der er noget andet, der skal klares.

- Kvinder kan godt prioritere sig selv og nydelse meget langt nede ad den liste, så de føler, at de skal have klaret opvasken og nullermændene, før de overhovedet kan slappe af til det, siger hun.

- Hvis vi forestiller os en ideel verden, hvor alle kvinder onanerer hver dag, hvad vil den positive effekt så være af det?

- Den positive effekt vil være på den enkelte kvindes liv. At hun vil få en større glæde og tilfredshed, både i sin krop og i sit liv.