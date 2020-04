Jorden tørster

Det er noget hø for landmændene, hvis afgrøderne tørrer ind, og det er de godt på vej til under den lune april-sol.

- Vi er allerede begyndt at vande her for 14 dage siden. Det er meget unormalt, men vi bliver nødt til at vande vores græsfrø og rasp. Kartoflerne behøver ikke vande endnu, for de er ikke kommet op ad jorden, men når de kommer, har vi 100 hektar kartofler, som også skal vandes, siger Kaj Rasmussen, der sammen med sin bror Vagn ejer Gamst Maskinstation ved Vejen.

I 53 år har de haft med landbruget at gøre, og i dag rummer deres virksomhed syv ansatte, 360 hektar ejet jord og 670 hektar forpagtet.

- For os koster det løn til en mand, som ikke laver andet end at flytte vandingsmaskiner, og derudover koster det jo også strøm, siger Vagn Rasmussen.

Det er dog ikke alle, der ligesom Gamst Maskinstation har vandingsmaskiner. Ifølge Jens Elbæk, afdelingschef i landbrugsorganisationen Seges, er det kun 15-20 % af bønderne, som har vandingsmaskiner.

- Det er mest gårdene i Vestjylland og dem, der har specialafgrøder som kartofler. De andre må bare krydse fingre og håbe på, at der kommer lidt regn.

For vådt eller tørt?

Situationen er ikke katastrofal endnu. Det er stadig tidligt på sæsonen, men der tegner sig et billede af, at i fremtiden bliver med flere tørre somre og vådere vintre. Det er ikke noget, som får Vagn og Kaj Rasmussen til at klappe i hænderne.

- Det skulle jo gerne komme lidt mere jævnt. For os er det ikke godt, når det enten er for vådt eller tørt, siger Kaj Rasmussen, men i valget mellem pest eller kolera går landmændene med det tørre.

- For os var 2019 efteråret og vinteren 2020 det værste i 50 år. Bare på kartofler mistede vi 300.000 kroner, siger Vagn Rasmussen og ifølge Seges-chefen er det også det våde vejr, der skaber de fleste problemer rundt omkring i Danmark.

- Det er nemmere at håndtere tørken, for der kan vandes. Dog er det selvfølgelig ikke alle, som vil have råd til vandingsmaskiner, og mange vil miste meget af deres produktion. Men nu regner vi heller ikke med, at hvert år fremover bliver lige så tørre som i 2018. Kommer der sådan en tørke hver tiende år eller lignende, skal vi nok klare det, siger Jens Elbæk.

- Angående regnvejret tyder det jo derimod til, at det er noget, vi skal til at indstille os på. Det kan blandt andet løses med pumper, diger og grøfter. Vi kan kigge til Holland, hvor de er rigtig gode til netop det.

Selvom vejret er en udfordring, er brødreparret fra Gamst dog ikke sådan til at slå ud.

- Sådan er det jo at være landmand. Og sådan har det også været de seneste 50 år.

Lidt regn på vej

Der er knastørt på gårdspladsen hos Kaj og Vagn Rasmussen, men nu er der ifølge DMI lidt dråber på vej. Foto: Anders Brohus

Ifølge Steen Rasmussen, vagtchef ved DMI, har den tørre april skyldtes et højtryk, som har blokeret for vandet.

- Der har ligget et højtryk og blokeret rundt omkring Danmark. Det har betydet, at de regnområder, der kommer fra vest, kan ikke komme ind. Derudover er luften ligeledes så tør, så der er ikke meget vand, der kan vrides ud, hvis der endelig kommer en byge.

Dog er der lidt optimisme de kommende dage.

- Der kommer enkelte byger fredag eftermiddag i den vestlige del af landet. Og i næste uge kommer der lidt mere intense byger hen over Danmark, som lokalt nok godt kan give mellem fem og 10 millimeter. Det er dog ikke hele landet, som vil få glæde af dem.

- Vores månedsprognose siger dog, at der vil komme lidt under normalt nedbør de næste par uger, så mon ikke der kommer lidt mere vand.