Jordfaldshul opsluger alt

Folk i den kenyanske by Kericho gjorde 1. maj store øjne over det hul i jorden, der var opstået efter et voldsomt regnskyl, beretter The Weather Network.

Jordfaldshullet opslugte nemlig først masser af vand, før blandt andet siv, mudder og store stykker land også forsvandt ned i dybet, hvilket flere lokale forevigede på video.

Kericho, hvor hændelsen fandt sted, ligger på den Østafrikanske Gravsænkning, der er en tektonisk aktiv zone som langsomt trækker væk fra naboen til vest, den tektoniske plade kendt som Den Afrikanske Plade.

Midt i morgentrafikken: Bus slugt af hul i jorden

Opskriften på jordfaldshuller

Når pladerne bevæger sig, kan det afdække sprækker, huller og hulrum i undergrunden. Hvis det overliggende jordlag samtidig eroderer, hvilket skete under regnskyllet i Kericho, kan det ifølge Weather Network føre til jordfaldshuller.

-Når vand forsvinder ned i jorden, bliver det filtreret gennem lag af jord, sten og sand i toplaget og i grundfjeldet. Hvis grundfjeldet består af materiale som for eksempel kridt, kalksten eller dolomit, kan vandet slide det væk, simpelthen ved at opløse det bundfald, der udgør grundfjeldet, forklarer meteorolog Scott Sutherland.

- Det kan tage lang tid med almindeligt vand, men med konstant eller gentagen eksponering kan det danne store huller og udstrakte hulesystemer i grundfjeldet. Hvis vandet samtidig er surt, som hvis det for eksempel har absorberet kuldioxid før det siver ned gennem toplaget, kan det øge hastigheden dramatisk, lyder det fra meteorologen, der forklarer, at vand, erosion og tid er den grundlæggende opskrift på jordfaldshuller, som derfor kan opstå mange steder i verden.