Jordskælv i Nordsøen: - Større end normalt

Mandag morgen er der blevet registreret et jordskælv i Nordsøen.

Skælvet opstod mellem den norske halvø Stadt og Færøerne, og selvom det ikke er unormalt, at området bliver ramt, er dagens skælv alligevel noget særligt.

- Det er et pænt, mellemstort jordskælv. Det er usikkert, hvor stort det præcist har været, men de tal, der kommer ind nu, varierer mellem 4,6 og 5,1 på richterskalaen.

- Det er større end dem, vi normalt ser i området. Det er mere end et kvart århundrede siden, der sidst har været et så stort i det område, siger Tine Larsen, der er seniorforsker i seismologi ved GEUS - et uafhængigt forskningsinstitut under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet - til Ekstra Bladet.

I grafikken nedenfor kan du se, hvordan rystelserne fra jordskælvet er blevet registeret forskellige steder i Danmark, efter det først blev registreret i Bergen (BER). GOET er Gøttrup (Nordjylland), OVD er Øster Vrå, MUD er Mønsted Kalkgrube, SSRD er Sdr. Stenderup, COP er København, og LLD er Stevns. Artiklen fortsætter under grafikken ...

Grafik via GEUS

Rystelser

Ifølge det norske medie VG kunne skælvet mærkes i hele det vestlige Norge, og Tine Larsen fortæller, at det også er blevet mærket i Skotland.

Det ville heller ikke undre hende, hvis det også har vækket en færing eller to her til morgen, men det er endnu ikke bekræftet.

Der er indtil nu indløbet to anmeldelser til politiet i Vest-distriktet i Norge, men der er ikke meldinger om større materiel skade eller personskade i den forbindelse.

Erhvervsmediet E24 melder desuden, at energiselskabet Equinor har lukket en af sine olieboreplatforme.

- Vi har lukket Snorre B-platformen ned som en sikkerhedsforanstaltning, men intet tyder på, at der er noget galt, siger Gisle Ledel Johannessen, der er pressechef for selskabet, til E24.

Varede kun sekunder

Det er aldrig til at sige, hvor eller hvornår der opstår jordskælv, fortæller Tine Larsen, men det er ikke usædvanligt, at det sker i netop det område.

- Hvis man ser på, hvordan jorden er opbygget, løber Den Midtatlantiske Ryg ned gennem Atlanterhavet, hvor to af jordens plader, der udgør Jordens skal, mødes. Det er ligesom en rygsøjle, hvor pladerne bevæger sig på hver side.

- De bliver udsat for et skub fra ryggen, hvor der vælter vulkanisk materiale op, og det giver et pres inde i pladen, og de steder, hvor der er svagheder, bliver presset for meget, og så sker der et brud og en forskydning, og det er så det, der er jordskælvet, fortæller Tine Larsen.

Tine Larsen fortæller desuden, at jordskælvet formentlig kun har kunnet mærkes i nogle sekunder.