Jordskred jævner to huse med jorden

To amerikanske hjem blev reduceret til murbrokker og pindebrænde, da et jordskred lørdag sendte dem ud over skrænten og ned på bredden af Tennessee River i Hardin County, cirka 185 kilometer øst for storbyen Memphis. Det beretter blandt andet AP og brandvæsnet i Hardin County.

Heldigvis var ingen hjemme i de to huse da de styrtede sammen. Det ene var nemlig ubeboet, mens beboerne i det andet var nået i sikkerhed før uheldet indtraf.

Jordskreddet gik dog ikke kun ud over de to huse. En nærliggende vej er nemlig også påvirket i en sådan grad, at myndighederne har valgt at lukke den permanent.

Først gik jordskreddet ud over husene. Derefter begyndte vejen at slå revner. Derfor er den nu lukket permanent. Foto: Hardin County Fire Department.

- Vi kommer aldrig til at genåbne denne her del, det er simpelthen for farligt. Det er ikke et spørgsmål om at reparere den - vi bliver nødt til at flytte den fuldstændig, lyder det fra tilsynsførende i Hardin County vejvæsen Steve Cromwell.

Ifølge Cromwell var der ingen revner i vejen lørdag aften, da jordskreddet begyndte. Mandag havde vejen til gengæld slået store revner, hvilket er et klart tegn på, at jordskreddet ikke er overstået.

- Her til morgen var der en synlig, cirka fem centimeter bred revne - og prøv så at se nu! Det skal ikke løses midlertidigt, den her vej er lukket permanent, udtaler brandchef i Hardin County Melvin Martin, som inspicerede den revnede vej sammen med Steve Cromwell mandag klokken 14 lokal tid.