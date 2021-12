Jordskred kan have fejet 80 mennesker ned i sø i Myanmar

Mindst 70 mennesker savnes efter et jordskred ved en jademine i det nordlige Myanmar.

Ulykken skete tidligt onsdag morgen. En person er bekræftet død.

Det oplyser en redningsarbejder.

- Omkring 70-100 mennesker savnes efter et jordskred, fortæller redningsarbejderen, Ko Ny, til nyhedsbureauet AFP.

- 25 kvæstede mennesker er bragt til hospitalet. En person er fundet død.

Omkring 200 redningsarbejdere er sat ind for at lede efter de savnede.

En embedsmand fortæller til lokale medier, at der er frygt for, at omkring 80 mennesker er blevet fejet ned i en sø af mineaffald. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Jordskreddet i Hpakant-området i delstaten Kachin fandt sted omkring klokken fire lokal tid. Området ligger tæt på grænsen til Kina.

Hpakant er ifølge Reuters centrum for Myanmars 'hemmelighedsfulde' jadeindustri.

I et andet jordskred i sidste weekend døde mindst seks mennesker. Det oplyser lokale medier.

Dødelige jordskred og andre ulykker forekommer jævnligt i de dårligt regulerede miner i området. Minerne tiltrækker fattige arbejdere fra hele Myanmar på jagt efter ædelsten. Ædelstenene eksporteres primært til Kina.

Økonomisk pres som følge af covid-19-pandemien har trukket endnu flere migranter til jademinerne. Det sker på trods af en konflikt, der er blusset op i Myanmar, efter at landets militær tog magten ved et kup i februar.

Den afsatte regering med nobelprismodtager Aung San Suu Kyi i spidsen havde lovet at rydde op i industrien, da den overtog magten i 2016. Men ifølge aktivister har stort set intet ændret sig.

I juli sidste år døde 170 mennesker - de fleste af dem migranter - i en af de værste ulykker i Hpakant. Det skete, da mineaffald kollapsede ned i en sø.

Omkring 90 procent af verdens jadesten, der er en grøn ædelsten, produceres i Myanmar. De fleste kommer fra Hpakant.

Ifølge rettighedsgrupper tjener minevirksomheder med tilknytning til militæret og etniske væbnede grupper hvert år milliarder af dollar på minerne i området.

Det skriver Reuters.