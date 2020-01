Journalist: 'Drop kavalergangen, hvis du vil tages seriøst'

Journalist Birgitte Erhardtsen har med sin nyeste klumme hos Berlingske fået sat gang i debatten om, hvordan kvinder skal gå klædt for at blive taget seriøst og undgå hverdagssexisme på jobbet.

Hun mener nemlig, at det vil gavne kvinderne at droppe kavalergangen og de høje stiletter.

'Kvinder må selvfølgelig selv bestemme, hvordan de vil gå klædt, men jeg tror på, at vi kan klare vores job uden at forfalde til afslørende udskæringer og tårnhøje, torturinstrumenter af stiletter og blottede skuldre', skriver hun i klummen, der er blevet heftigt kommenteret på Berlingskes Facebook-side.

Her mener flere kvindelige brugere, at det er op til kvinderne selv, hvordan de vil gå klædt, og at man ikke skal diktere andres påklædning.

'Hvad med at lade folk gøre (og klæde sig), som de har lyst til, så længe det ikke er noget, der skader andre?', skriver en.

'Jeg forbeholde mig altså ret til at gå klædt, som jeg vil og det er altså i hæle og kjole med kavalergang, for jeg kan ikke forstå hvorfor vi ikke må være feminine ... og i samme omgang vil jeg da gerne høre, hvorfor det kun er vores påklædning, der angribes, og ikke mænd i maskuline jakkesæt med power ties', lyder det fra en anden.

Nogle af kvinderne slår også et slag for, at det er underligt, der ikke fokuseres på mænds påklædning i samme omfang.

'Personligt synes jeg at mænd i jakkesæt fremstår super sexede, så jeg vil gerne lige have at i tage nogle khaki farvede shorts der kan lynes ved knæet, sokker i sandaler, og t-shirts med slogans som 'you don't need Google, I know everything' på, så mine instinkter ikke går amok, og jeg kan fokusere på mit arbejde. Der er jo ingen grund til at mænd skal bruge deres sexappeal til at nå til tops', lyder det spøgefuldt i en tredje kommentar.

Skru lige lidt ned

Der er dog også nogen, der er enige i, at kvinderne skal skrue ned for den sexede påklædning på jobbet.

'Endelig en kvinde der tager ansvar! Dette indlæg har jeg ventet på i lang tid. Nogen kvinder har ingen respekt for mænds sex drive. JA det er lækkert at se på, men det er pisse irriterende at hele tiden skulle styre sit blik for ikke at krænke hende den frigjorte 4. bølge feminist som kun går i strippertøj for sin egen skyld. De trigger urinstinkter, ligesom rockere trigger frygt og madreklamer trigger sult. Men efterhånden er "sexede" kvinder lige så farlige som rockere og der burde være regler for at de kun må vise deres rygmærker i klubben', står der.

Birgitte Erhardtsen mener i sit indlæg, at kvinderne ikke får noget ud af den slags påklædning, og at den burde holdes til private arrangementer.

'Kære medsøstre, insistér på at udfylde jeres job uden at ty til værktøjskassen med sexede stiletter, stramme nederdele og dybe udskæringer, som måske, måske ikke, kan være til nytte for jer på kort sigt. Gem det til privatlivet', skriver hun afslutningsvis.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Birgitte Erhardtsen, der skriver, at hun springer over at svare på spørgsmål omkring sin klumme.