Journalist forsvandt for ti år siden: - Han bliver holdt fanget

Austin Tice blev kidnappet, da han rejste i Syrien som freelancejournalist, og siden har ingen hørt fra ham. Joe Biden anklager nu det syriske regime for at holde ham fanget

En ung, amerikansk journalist, der blev kidnappet i Syrien for ti år siden, er stadig i live og bliver holdt fanget af det syriske regime.

Det mener USA's præsident, Joe Biden, der nu anklager den syriske regering for at have den i dag 40-årige Austin Tice i sin varetægt.

'Vi ved med sikkerhed, at han bliver holdt fanget af den syriske regering', udtaler Biden i en meddelelse på Det Hvide Hus' hjemmeside.

Nyheden kommer som et chok for mange, der i årevis har frygtet det værste for amerikaneren.

Bøn på arabisk

Austin Tice fra Houston, Texas, befandt sig i Syrien for at dække krigen som freelancejournalist, da han blev kidnappet i Damaskus den 14. august 2012.

Fem uger senere dukkede en video op på YouTube, hvor man kunne se en gruppe bevæbnede mænd føre Tice op ad en bakke med bind for øjnene, mens han reciterede en bøn på arabisk.

Annonce:

Men så stoppede livstegnene, og da ingen terrororganisationer siden har taget ansvaret for hans forsvinden, har mange amerikanere frygtet, at han var blevet dræbt.

Derfor kommer det også som et chok, at Joe Biden nu kan fortælle, at Tice 'helt sikkert' stadig er i live.

'Vi har gentagne gange forsøgt at få regeringen i Syrien til at samarbejde med os, så vi kan få Austin hjem. På tiåret for hans kidnapning opfordrer jeg Syrien til at hjælpe os med at få ham hjem', udtaler Joe Biden.

Kidnappet efter 83 dage

Austin Tice er den ældste af syv søskende. Mens han læste jura på universitet, skiftede han retning og meldte sig til hæren. Han blev udsendt til Afghanistan, hvor han endnu engang ændrede kurs og i stedet valgte at kaste sig over journalistikken.

I maj 2012 rejste han ifølge The Guardian til Tyrkiet og videre ind i Syrien, hvor han nåede at være i 83 dage, før han blev tilbageholdt i et regimekontrolleret område i udkanten af Damaskus.

Fem uger efter blev videoen offentliggjort.

Artiklen fortsætter under billedet...

Tices forældre, Debra og Marc Tice, mødtes tidligere på året med Joe Biden i Det Hvide Hus. Foto: Ritzau Scanpix

Annonce:

I meddelelsen omtaler Biden Austin Tice som 'en søn, en bror og en undersøgende journalist, der satte sandheden før sig selv' ved at rejse til et krigsplaget land og dække krigens konsekvenser.