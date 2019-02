Journalister tilbageholdt efter 'dårlige' spørgsmål

Journalister fra et amerikansk tv-netværk er mandag blevet frigivet efter at have været tilbageholdt på præsidentpaladset i Venezuelas hovedstad, Caracas.

Det oplyser det spansksprogede tv-netværk Univision.

Tv-holdet med vært Jorge Ramos i spidsen blev tilbageholdt på præsidentpaladset, da Ramos interviewede præsident Nicolas Maduro.

Ifølge netværket kunne Maduro ikke lide de spørgsmål, han fik, og derfor konfiskerede han holdets udstyr og optagelser fra interviewet.

- Jeg har talt med Jorge Ramos. Han og de andre er blevet frigivet, skriver direktøren for Univision, Daniel Coronell, på Twitter.

Tv-vært Jorge Ramos. Foto: Reuters

Som svar på anklagerne fra Univision oplyser Venezuelas informationsminister på Twitter, at den venezuelanske regering tidligere har budt hundredvis af journalister velkommen til præsidentpaladset Palacio de Miraflores.

Men, understreger informationsministeren, regeringen støtter ikke 'dårlige programmer'.

Univision havde sammen med det amerikanske udenrigsministerium opfordret Maduro til at frigive journalisterne.

- Vi kræver, at de bliver frigivet øjeblikkeligt. Verden følger med, skrev Kimberly Breier fra udenrigsministeriet på Twitter mandag.

Efter deres frigivelse har Venezuela oplyst, at de seks journalister, herunder Jorge Ramos, bliver udvist fra landet tirsdag.

Jorge Ramos fortæller til nyhedsbureauet Reuters, at han blev tilbageholdt på præsidentpaladset i over to timer, fordi Maduro ikke brød sig om hans spørgsmål.