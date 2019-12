Joy Mogensen om at miste sin datter: Det skal du gøre når du ser mig

Efter tabet af sin datter i sidste graviditetsmåned oplever Kultur- og Kirkeminister ofte, at det er svært at finde ord. Både for hende og andre

2. oktober 2019 fik Kultur- og Kirkeminster Joy Mogensen en helt igennem hjerteskærende besked. Hendes endnu ufødte datter, Sarah, var død under en måneder før termin.

Joy Mogensen er nu så småt på vej tilbage på sit minister-arbejde. Den seneste måneds tid med en skånsom opstart, hvor hun har læst op på, hvad der er sket på arbejdet, mens hun har været væk, ser hun frem til at komme tilbage.

Det skriver hun i en kronik hos Kristeligt Dagblad, hvor hun taler ud om den sorg og kærlighed, der ramte hende, da hun 5. oktober fødte sin datter og med det samme vidste, at hun elskede hende.

De rigtige ord

Siden har Joy Mogensen kæmpet med at finde de rigtige ord, 'for hvordan beskriver jeg et møde med livet, døden, overvældende kærlighed og grufuld sorg, alle i allerhøjeste potens på en og samme tid?' skriver hun i kronikken.

Hun oplever, at hun ikke er den eneste, der har svært ved at sætte ord på hendes tab. Sætninger som 'jeg er ked af det', 'jeg kondolerer' og 'jeg ved ikke', hvad jeg skal sige', har hun allerede hørt et utal af gange.

Joy Mogensen ved, at rigtig mange andre mennesker lige nu også kæmper med at finde ord til deres sorg. Så hun har skrevet kronikken for Kristeligt Dagblad fordi hun vil gøre sit for, at vi bliver bedre til at tale om sorg.

'Jeg sagde ja for at prøve at give mit bidrag til, at vi udvikler et fælles sprog omkring sorg, og hvordan vi kan hjælpe os selv og hinanden tilbage til livet', skriver Joy Mogensen.

Sæt lidt fysik på

Kultur- og Kirkeministeren har tænkt meget over, at hun efter nytår, når hun vender tilbage til sit arbejde, kommer til at møde mange mennesker, som ikke ved, hvad de skal sige til hende.

Og hun ved det faktisk heller ikke selv, skriver hun.

Men hun har selv oplevet, at de gode samtaler, hun har haft efter tabet af sin datter - de, der ikke gik i stå - har været dem, hvor folk har 'turdet sætte lidt fysik på'.

'Ikke for meget, for det har jeg faktisk også lidt svært ved at rumme, men modet til at se mig i øjnene, lægge en hånd på min arm, give et knus, hvis du kender mig (eller lige spørger først)' skriver Joy Mogensen.

Hun beskriver, at når det store tomrum gjorde hende rastløs, så valgte hun at gå. Gåture ned til fjorden eller op til graven, uden mål eller mening. Ud at samle kastanjer under et træ eller sten fra stranden.

'Deres tyngde i mine lommer og arbejdet med at vaske dem og lægge dem fint til rette gav mig naturens kraft og saft i hænder, næse og øje til at kunne sige farvel og stadig fornemme livet i og omkring mig'.

Så Joy Mogensens råd til folk, som over julen møder en, hvor du ikke ved, hvad du skal sige, er, at man bare skal turde at være der.

'Som dronningen opfordrede til i forrige års nytårstale: Husk værdien af at lave noget unyttigt, og min tilføjelse er 'sammen'. Også når det er allermest sort, så kan vi være hinandens lys bare ved at være der. Med en hånd på en arm eller en at følges med ud i verden igen', skriver Joy Mogensen.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar til kronikken fra Kultur- og Kirkeminister Joy Mogensen. Hun er endnu ikke vendt tilbage på henvendelsen.