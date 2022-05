Jubler i bilen: Det lykkedes!

Efter at Ekstra Bladet beskrev sagen, har Jan og Lene Lundberg endelig fået deres billetter fra Ticketmaster - lige i tide til aftenens show

- Jeg glæder mig helt vildt, siger Jan Lundberg med et smil i stemmen.

Han sidder i bilen med sin hustru, Lene, på vej mod København og på vej mod det comedy show, som parret for kun et døgn siden ikke vidste, om de kunne komme med til eller ej.

Deres billetter fra Ticketmaster var nemlig aldrig dukket op. Men efter at Ekstra Bladet mandag beskrev sagen, landede de sent i aftes endelig i mail-indbakken.

- Så vi fandt et hotel, et af de sidste værelser, der var, og nu er vi lige kørt hjemmefra, fortæller Jan Lundberg.

Langtfra de eneste

Jan og Lene Lundberg havde flere gange forsøgt at ringe til Ticketmaster, ligesom de havde kontaktet dem på mail. De er langtfra de eneste danskere, der har haft problemer med event-giganten.

Siden Ekstra Bladet bragte historien om Dorthe, som ikke kunne få fat i sin billet til Roskilde Festival, har vi således modtaget over 50 henvendelser fra frustrerede danskere, der befinder sig i lignende kattepiner.

Tager man et kig på Ticketmasters side på Trustpilot, ser man ligeledes, hvordan klagerne over især den manglende kundeservice strækker sig mange måneder tilbage i tiden.

Jan og Lene Lundberg er rigtig glade for, at det lykkedes dem at få deres billetter i tide. Men:

- Jeg er bekymret for dem, der ikke kan komme igennem til Ticketmaster. Jeg håber, det lykkes for dem, siger Jan Lundberg.

- Og jeg håber, at Ticketmaster får løst deres problemer. De har mange kunder, men hvis nok begynder at være utilfredse, må de jo gøre noget ved det.

Undskylder

I et skriftligt mailsvar sendt til Ekstra Bladet mandag undskylder Ticketmaster den nuværende situation og forklarer, at den skyldes genåbningen efter coronakrisen.

'Med geåbningen af industrien og fans, der er ivrige efter at opleve live-begivenheder igen, oplever vi en ekstraordinær stor mængde af henvendelser. Vi undskylder til alle, som oplever forsinkelser,' lyder det.

'Vores kundeservice ansætter i højt tempo for at holde trit med antallet af henvendelser, og vi sætter stor pris på fansenes tålmodighed, mens vi arbejder på at minimere ventetiderne'.