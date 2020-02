Jubler over brexit: – En befrielse

Ekstra Bladet (London): Et lettelsens suk efterfulgt af et forløsende og gigantisk jubelbrøl. Den følelse var, hvad det britiske folkefærd fredag aften 23.00 lokal tid i London stod tilbage med.

For nu er det endegyldigt slut med EU.

Endelig kan briterne vinkle farvel til resten af Europa og synge ’bye bye Eu, bye bye,’. Forløsningen var til at føle blandt de mange fremmødte mennesker foran Parliament Square i London, hvor Ekstra Bladets reporter befandt sig.

Allerede tidligt på aftenen var stemningen euforisk blandt de fremmødte og ellevilde briter. De britiske flag strøg til vejrs og banede vejen for en glæde og en stolthed uden lige.

En glad mand klædt i Union Jack. Foto: Niels Nedergaard

En stolthed over at være et selvstændigt folkefærd uafhængigt af en union, som hele tiden forsøger at stå i vejen for briternes egne initiativer, lød det fra flere fremmødte.

- Det er en befrielse. I dag er en stor festdag. Det er en speciel aften, men jeg er virkelig glad for, at vi går ud af EU. De fleste her vil gerne kæmpe for frihed og for at blive uafhængige af EU, så jeg synes, det er et rigtig stort skridt for os, siger Amy på 45 år, da Ekstra Bladet møder hende foran Parliament Square i London.

Amy, 45 år – YouTuber og stor støtter af EU. Foto: Niels Nedergaard

Glæde over brexit

Løsrivelsen har sat sine klare aftryk. En hel time før det endegyldige farvel til EU var pladsen foran Parliament Square proppet. Champagnen blev poppet, og briterne glæder sig tydeligvis over, at de nu får frihed, hvilket var tydeligt at mærke kort før 23.00 fredag aften.

- Det er fantastisk! Jeg bryder mig ikke om EU og den måde, de griber tingene an på. Så jeg er glad for, at vi nu går ud af EU. Det er en lettelsens dag for mig, for vi har haft så mange år med afhængighed, og nu er vi frie, siger Prowse på 67 år.

Prowse på 67 år, pensionist og stor tilhænger af brexit. Foto: Niels Nedergaard

Skiltene flyver op i luften med klare budskaber. For nogen føles det endda som at have vundet en krig.

- Det er historie for mig. Den her dag betyder frihed for mig. Demokratiet har talt, og det er vigtigt. Det føles lidt som om, at vi har vundet en krig. Vi kommer til at være stærke nu, siger Tony Atkins på 52 år.

Tony Atkins, 52 år og stor tiltaler for brexit gennem mange år. Foto: Niels Nedergaard

- Vi har taget et valg om at komme tilbage i verden. Jeg er sikker på, at det her er et rigtig godt skridt for os i Storbritannien. Så jeg synes, det er et godt valg, og det er en stor chance for os til at vise, hvad vi står for, og hvad vi kan. Så jeg er rigtig glad, siger Chris Went på 34 år.

Chris Went, 34 år og arbejder inden for Financial markering. Foto: Niels Nedergaard

Kort efter midnat dansk tid sstryge snesevis af britiske flag til vejrs, og brexit er en realitet. Nogen fælder en tåre af glæde, mens andre giver hinanden et kram og ånder lettet op.