Juice tilbagekaldes: Mug konstateret i flaskerne

En juice med skimmelvækst i flaskerne tilbagekaldes nu af Dagrofa aps. Det skriver Fødevarstyrelsen i en pressemeddelelse.

Det drejer sig om juice af mærket Gestus Tropical Juice, som har udløbsdatoen 7. februar 2019.

Juicen er solgt i de landsdækkende kæder Meny, Spar, Letkøb, Min købmand, Liva og Løvbjerg, mens den også er blevet solgt hos enkelte købmænd uden for kæde.

Skimmelvæksten blev opdaget på baggrund af en kundehenvendelse.

Fødevarestyrelsen skriver i pressemeddelelsen, at 'vækst af skimmel medfører, at produktet ikke længere er egnet til at blive spist af.'

Derudover opfordrer de forbrugere, som har købt Gestus Tropical Juice bedst før 7. februar, til at levere den tilbage til butikken, hvor de har købt den, eller til at kassere den.