Hvis der er nogen, der står sammen i denne juletid, er det Præsteforeningen, Provsteforeningen, Landsforeningen af Menighedsråd og Danmarks biskopper. Flere end 2000 kirkeansatte og en kirke på Roskildekanten, hvor ca hver fjerde kirkegænger samt seks ud af ni ansatte blev Coronasmittet efter tre arrangementer, har opfordret til at sløjfe de fysiske julegudstjenester, men det bliver der ikke noget af, for jul er jul og jul skal holdes - især i kirken.

4508 registreret smittet med covid-19

- Vi har fulgt nøje med i de anbefalinger, der er kommet fra sundhedsmyndighederne og statsministeren og Kirkeministeriet, og da ingen her har skærpet eller varslet skærpelser i forhold til kirkerne, mener vi - biskopperne samt Præsteforeningen, Provsteforeningen og Landsforeningen af Menighedsråd, at der kan holdes julegudstjenester, fastslår biskoppen for Roskilde Stift Peter Fischer-Møller.

I en fællesmeddelelse slår de kirkelige ledere fast, at selv om flere præster og kirkeansatte er voldsomt bekymrede for dels selv at blive smittet, dels at kirkegængerne smittes, er det ikke op til præsterne at læse deres lokalsamfund, for gudstjenesterne vil blive holdt, men der kan justeres på antallet og salmesangen.

- I mit stift har vi 330 kirker, hvor vi har holdt gudstjenester de seneste ni måneder, uden at det har givet anledning til smitte - i hvert fald ikke noget vi har hørt om - men naturligvis kan det ske, for ingen af os er immune, hvilket kan ses af eksemplet i Havdrup i Roskilde Stift. De har været meget uheldige, og jeg forstår godt, at folk er bekymrede der, men min holdning er, at alle ansatte i kirken må have tillid til de sundhedsmyndigheder og den regering, der indtil nu har ført os bedre igennem pandemien end så mange af vores naboer, mener Fischer-Møller og tilføjer:

Højmesser for i alt 900 personer i julen i Skanderborg er aflyst. Foto: Casper Dalhoff

Holdt sygdom hemmelig: - Jeg tænkte det var flovt

- Af samme grund er jeg også skuffet over den tidl. direktør i Statens Serum Institut, Nils Strandberg, der har været ude i pressen med udtalelser om, at det ikke er forsvarligt at holde julegudstjenester, hvor man presser 500 mennesker sammen i et kirkerum. Han kan ikke have fulgt meget med. I Roskilde Domkirke er der f.eks. plads til 2000, men vi lukker under 200 ind, og sådan er det overalt i kirkerne. Alle gør alt, hvad de kan for at passe på hinanden og kirkegængerne.

Biskoppen medgiver, at smittetrykket er steget betragteligt på det seneste, men han afviser, at der vil blive lukket for julegudstjenester med mindre anbefalingerne fra sundhedsmyndigheder og ministerier ændres.

Alle kirker vil have god plads under julegudstjenesterne. Dette foto er fra Frederiksberg Kirke, hvor man også afholder gudstjenester med respekt for Corona. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Smitten i København er helt i top, og på Nørrebro taler man ligefrem om et hotspot. Her er Marie Jacobsen Damm sognepræst i Sankt Johannes Kirke.

Maria Jacobsen Damm er præst ved Sankt Johannes Kirke på Nørrebro i København. Foto: Stig Nørhald/Ritzau Scanpix

- Selvfølgelig er vi bekymrede. Derfor har vi i denne kirke udarbejdet et forslag om, at vi juleaften kun afholder en gudstjeneste i stedet for de planlagte fire, samt at vores i forvejen reducerede antal siddepladser sættes ned til 80. Kirken kan rumme 450, men hidtil har vi kunnet være 120, når vi også skulle synge, forklarer hun og tilføjer, at hele personalet i kirken desuden vil lade sig teste lige inden jul.

Marie Jacobsen Damms opfordringer til sine sognebørn er, at de følger streamingen af gudstjenesten, og at de husker på, at man ikke behøver at sidde i kirken for at tænke på julens budskab. Det kan gøres derhjemme.

Sognepræsten på i Christians Kirken på Christianshavn Flemming Pless påpeger, at de fleste præster er tjenestemænd og som følge deraf ville få en tjenestemandssag på halsen, hvis de ikke efterkommer retningslinjerne fra provster og biskopper.

Sognepræst Flemming Pless ser en mulighed for at synge udendørs, hvis vejret tillader det. Foto: Jakob Jørgensen

- Jeg er ikke i tvivl om, at mange er nervøse og bange for smitten. Men når vores arbejdsgivere holder fast, som de gør, så skyldes det, at julen er noget særligt. Selv om påsken faktisk er en større højtid, så slås den helt af banen af julen på grund af det folkelige islæt. Mange mennesker vil givetvis fortvivle, hvis de ikke kan komme i kirke juleaften, og derfor er det præsternes pligt både som tjenestemænd og formidlere af julens budskaber at stille op. Det forventes, at vi passer på vores omgivelser, men samtidig også at vi er modige nok til at udføre vores job.

Pless hæfter sig ved, at fællesmeddelelsen fra de kirkelige ledere opfordrer alle til at udvise forsigtighed og tage hensyn. Derfor vil han - hvis vejret tillader det - efter evangelium og bøn foreslå, at man går udenfor og afsynger de skønne julesalmer.

- Her vil vi kunne stå med god afstand og synge uden risiko, mener præsten.