Jul med afstand: Sådan klarer danskerne jule-restriktionerne

Hold to meters afstand under sang, køb dine julegaver online og begræns din omgangskreds til ti personer.

Sådan lyder nogle af rådene i en seks sider lang manual, som Sundhedsstyrelsen har udgivet mandag.

Ekstra Bladet har været på gaden i København for at spørge danskerne, hvordan deres jul bliver med de nye opfordringer og restriktioner.

Hvad står der i manualen? Den seks sider lange manual kommer med adskillige anbefalinger til danskerne. Her er nogle eksempler: Gaverne

'Husk også at holde afstand, når der hentes gaver under træet, og når gaverne pakkes ud,' lyder det i manualen. Kirken

I kirken anbefales det ligeledes, at folk holder to meters afstand, hvis der synges. Opfordringen er derudover, at man deltager virtuelt i gudstjenester, eller at man ser gudstjenesten i fjernsynet. Endelig er det værd at undersøge, hvorvidt man kan tilmelde sig online, lyder det i manualen. Plejecentre og institutioner

Her anbefales det, at man samles i mindre grupper, og at der holdes afstand. Køb online

Hvad angår julegaver, anbefaler Sundhedsstyrelsen, at gaverne købes online, og at man undgår trængsel i butikkerne. Desuden er anbefalingen, at man nøjes med at købe gaver enkeltvis. Hele manualen kan læses her. Vis mere Luk

Siddende julesang

Her står Susanne med sit barnebarn Holger, som hun ikke skal fejre julen med i år. Foto: Linda Johansen

Hos den 65-årige pensionist Susanne Petersen bliver de otte personer juleaften og ti personer til julefrokost anden juledag.

- Hvert andet år er vi lige så mange personer som i år, så det passer meget fint, siger hun.

En af opfordringerne fra Sundhedsstyrelsen lyder, at danskerne skal holde to meters afstand under sang for at undgå dråbesmitte. Det har den 65-årige pensionist det fint med.

- Vi er kun voksne juleaften, så det er ikke noget problem. Og der er faktisk nogle af dem, som overhovedet ikke er med til at synge, så enten sidder vi ned og synger, eller også lader vi være med at synge, fortæller Susanne.

Hun fortæller videre, at alle de store julefrokoster i familien er blevet aflyst, og at alle i familien er ekstra forsigtige i øjeblikket, så de kan samles til jul.

Afstand om juletræet

Marianne bruger mundbind og holder afstand, så hun ikke bliver smittet med coronavirus. Foto: Linda Johansen

Fra pølsevognen på Rådhuspladsen fortæller 58-årige Marianne, hvordan hendes corona-jul bliver. De samles omkring otte personer, og det er, som det plejer at være.

- Men julefrokosterne har vi valgt at droppe helt i år, fortæller hun.

Sang om juletræet har hun også tænkt over.

- Nu er der ikke fare for, at vi synger mere end et par sange, når vi skal gå rundt om juletræet med vores små nevøer på fire og fem, og der er vi blevet enige om, at vi skal holde noget afstand, siger hun.

Familien melder fra til julefrokosten

Lau og datteren skal hjem til bedsteforældrene til jul. Foto: Linda Johansen

It-konsulenten Lau Lautrup skal holde jul med sin familie, og de bliver otte personer, hvilket er præcis, hvad de plejer at være.

Men julefrokosten bliver ikke helt, som den altid er hos it-konsulenten.

- Der er lidt færre gæster til julefrokosten. Det er kommet helt automatisk, at folk melder fra, siger den 33-årige Lau.

Om der skal synges juleaften, ved han ikke endnu.

- Jeg tror, vi løser det på en anden måde, lyder det.

Dropper sangen

Julen bliver næsten som den plejer hos Niels. Foto: Linda Johansen

Niels Fæster, der er pilot og selvstændig, skal holde jul som han plejer, og da de kun bliver tre personer, er han ikke bekymret for at overskride anbefalingen om ikke at samles flere end ti.

Men noget har familien været nød til at ændre.

- Vi har altid haft en familie komsammen to dage i julen, og de ser ud til ikke at blive noget, fortæller 51-årige Niels.

Til gengæld er han godt tilfreds med, hvis der ikke bliver julesang med familien i år.

- For mig er det en kærkommen lejlighed for ikke at skulle synge, siger han.

Se alle svarene i videoen øverst i artiklen.