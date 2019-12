Jule-kaos: Her bliver trafikken værst

LIVE

Tusindvis af danskere rejser i disse dage på tværs af landet for at fejre jul med deres kære. Lillejuleaftensdag mandag er den helt store udrejsedag, så hvis du vil undgå kø, er der visse tidspunkter, hvor det ikke er smart at tage afsted.

- Hvis man kan undgå det, så anbefaler vi, at man venter til efter klokken 14 med at køre afsted. Mellem 11 og 14 kan der være tæt trafik og risiko for kø.

- Det bliver værst fra København mod vest og fra Kolding mod Aarhus, siger vagthavende ved Vejdirektoratet Mette Nedergaard til Ekstra Bladet.

Når det er sagt, så ligger julen i år på en tirsdag, og det har ifølge Vejdirektoratet givet danskerne mulighed for at køre hjem på juleferie lidt tidligere. Den normalt travle udrejsedag lillejuleaftensdag går forhåbentlig lidt lettere af den grund.

- Vi håber på en fornuftig rejsedag, da julen i år er placeret på en god dag i forhold til trafik, Mange er allerede begyndt at rejse hjem fredag, siger Mette Nedergaard.

Gode råde til bilister i juletrafikken 1. Kør udenfor de mest trafikerede tidsrum og sæt god tid af til din rejse. 2. Hold ekstra godt øje med vejrudsigten i julen. 3. Kør efter forholdene og hold god afstand til de forankørende. 4. Hold til højre for god fremkommelighed. 5. Hav tæpper, evt. en skovl og noget at drikke med i bilen Kilde: Vejdirektoratet Vis mere Luk

Værst efter jul

Mens udrejsetrafikken i år fordeler sig over flere dage, giver årets store hjemrejsedag anden juledag stadig panderynker hos Vejdirektoratet. Det bliver med al sandsynlighed julens værste rejsesag.

- Anden juledag vil vi anbefale danskerne at blive og hygge sig hjemme os familien indtil sidst på eftermiddagen, siger Mette Nedergaard.

Mellem 10 og 15 er stor risiko for kødannelse og forlænget rejsetid.

- Det gælder trafikken i begge retninger på Fyn, men særligt vestpå. Vejret kan også give nogle udfordringer. Nu tyder det ikke på sne, men regn kan også forsinke, siger Mette Nedergaard.

Tag toget morgen og aften

Togrejsende vil ligesom bilisterne opleve, at der vil være travlest midt på dagen.

Hos DSB fortæller Informationschef Tony Bispeskov, at et historisk højt antal danskere har valgt at tage toget på juleferie. Derfor kan det være en god ide at undgå de mest travle rejsetidspunkter.

- De fleste tager afsted mellem klokken 11 og 16. Man kan stadig godt komme med afgange i det tidsrum, men hvis man har mulighed for det, vil man nok kunne få mere plads i kupeen, hvis man tager afsted tidligere eller senere, siger Tony Bispeskov.

Han anbefaler desuden generelt, at man køber en pladsbillet til sin rejse.

- Så er man sikker på en behagelig tur, der kan hjælpe julestemningen lidt på vej, siger han.

Gode råde for rejsende med tog og fly For rejsende med tog: 1. Tjek Rejseplanen for at orientere dig om eventuelle ændringer eller spornummer. 2. Køb pladsbillet for at være sikker på at få et sted at sidde. 3. Tag afsted tidligt om morgenen eller sent om aftenen på de mest travle dage. 4. Spørg julehjælpere, der er indsat på de større stationer, til råds. For rejsende med fly: 1. Vær opmærksom på, hvordan du pakker julegaverne, inden du går om bord på flyet. 2. Blandt andet skal væske lægges i den indtjekkede bagage. Det må ikke lægges i håndbagagen. 3. Andre gaver såsom legetøjspistoler skal ligeledes opbevares i den indtjekkede bagage. 4. Desuden må nytårskrudt hverken medtages i håndbagage eller indtjekket bagage, så lad det blive derhjemme, eller køb ved ankomst. Kilder: DSB og Københavns Lufthavn.

De mest populære ruter for juletrafikken er ifølge Tony Bispeskov mellem København og Odense, København og Aarhus samt København og Fredericia.

Efter jul er billedet det samme bare med omvendt fortegn.

- Før jul kan vi se at den primære trafik er fra øst mod vest. Det skifter så, når folk skal hjem igen. Vi forventer, at den største rejsedag efter jul bliver 26. december, siger han.

Se også: DSB: Rekordmange julerejsende