Julefrokost-fiasko: 37.000 kroner for ingenting

En julefrokost i B&W-hallerne med lækker mad, fri bar, fest og farver lyder fristende for de fleste.

Sådan en julefrokost-pakke kan du få, hvis booker hos 'Julefrokost i Studio 54', som drives af PB Action Fest og Eventbureau. Det havde en større gruppe af sundhedspersonale fra Amager Hospital besluttet sig for.

- Lige i år synes vi, at den skulle have en over nakken, siger Christina Møller, sygeplejerske hos Amager Hospital.

Men den kommer ikke til at få noget som helst over nakken i B&W-hallerne. Efter at have modtaget betaling fra de 57 medarbejdere til næsten 37.000 kroner i alt kunne arrangøren fortælle dem, at grundet 'tekniske årsager' kunne de ikke længere holde en julefrokost på den aftalte dato. De tilbydes i stedet to alternative datoer.

- Det kan slet ikke lade sig gøre for os, at rykke rundt på den måde, så 57 mennesker kan få fri på en af de nye datoer. Derfor er det ikke en løsning, vi kan bruge til noget, siger Christina Møller.

Ingen refundering

Men det bliver mere vanskeligt, end man skulle tro. I et skriftligt svar til sundhedspersonalet afviser virksomheden at refundere pengene, da de jo ikke har aflyst arrangementet, det er bare blevet flyttet - til en anden dato.

Det kan man også læse i selskabets betingelser. Virksomheden har nemlig garderet sig mod den slags 'tekniske årsager'.

'Arrangøren har ret til ændre datoen til en anden julefrokost dato i 2019, op til 10 dage før eventdatoen, og penge(billetpris/gebyr) refunderes ikke ved ændring af datoen. Kunden kan ikke gøre krav mod arrangøren', står der skrevet i de generelle betingelser hos 'Julefrokost i Studio 54'.

Bestiller du din julefrokost her, kan du ikke være sikker på, hvornår det reelt bliver, som Christina har måttet sande.

- Vi bliver selvfølgelig helt chokerede, da vi ser betingelserne. Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at de bare kan beholde vores penge, siger Christina Møller.

Virksomheden kan ifølge betingelserne ændre datoen som de vil uden refusion. Screendump

Urimeligt vilkår

Christina Møller har også god grund til at føle sig snydt, hvis man spørger seniorjurist Martha Nør Kjeldsen fra Forbrugerrådet Tænk. Ifølge hende holder arrangørens forklaring ikke.

- Man kan ikke forvente, at alle de her mennesker bare kan være klar på en ny given dato. Det er en de facto aflysning. De har jo ikke en chance for at imødekomme ønsket.

- Der er tale om det, vi kalder for et urimeligt aftalevilkår. De er ulovlige i forbrugeraftaler, så jeg vil anbefale sundhedspersonalet at klage til forbrugerklagenævnet, siger Martha Nør Kjeldsen.

Hun giver heller ikke meget for, at virksomheden i deres betingelser skriver 'kunden kan ikke gøre krav mod arrangøren.'

- Helt generelle ansvarsfraskrivelser i forbrugeraftaler skal man tage med et gran salt. Ofte vil man godt kunne gøre krav gældende, selvom der er sat en ansvarsfraskrivelse ind. Mit indtryk er, at nogle firmaer bruger det for at afskrække folk fra at klage. Det er en rigtigt ærgerlig form for kommunikation, der skader tilliden mellem forbrugeren og den erhvervsdrivende, siger Martha Nør Kjeldsen.

Intet svar

Ekstra Bladet ville selvfølgelig gerne forholde denne kritik for PB Action Fest og Eventbureau, som ejer bestilbillet.dk, der sælger billetterne til julefrokostarrangementet som Christina Møller og hendes gruppe skulle have været til.

Peter Bindner har været eventmager siden 1980'erne. Her ses han på et billede fra 00'erne foran sin Rolls-Royce, der på det tidspunkt var værdisat til 7,6 millioner. Foto: Ole Buntzen

Direktøren Peter Bindner så dog hellere, at konfrontationen blev flyttet til bestilbillet.dks kundeservice efter vurdering om, at de bedre ville kunne svare på virksomhedens generelle betingelser og forklare, hvorfor Christina Møller ikke kan få sine penge tilbage.

Kundeservice blev kontaktet fredag med syv timer til lukketid, hvorefter de lovede at vende tilbage inden. Få minutter i lukketid melder de dog tilbage i et mailsvar, at de følger op på sagen mandag.