Julefrokostaflysningerne kommer på stribe

Coronarestriktionerne kommer til at lægge en dæmper på årets julefrokoster, og det kan man tydeligt mærke hos Tivolihallen.

Her er har man været nødsaget til at aflyse en række selskaber, da man maksimalt må ankomme i selskaber af ti personer.

- Jeg har haft rigtig mange annulleringer i forbindelse med det her. Det får jeg jo aldrig solgt igen. Det er helt vildt, siger Helle Vogt, der ejer Tivolihallen.

- Der har været bestillinger, hvor folk har booket to borde og så har sagt, at de kommer sammen med deres venner. Så jeg har rigtig mange annulleringer, men jeg har også aflysninger på seks og otte personer.

Må ringe rundt til alle, der har bestilt

Restauranter kan blive pålagt en bøde, hvis et selskab på 20 booker to borde og deler sig op under julefrokosten, hvilket fører til en svær opgave for restauratørerne.

- Det ville være ganske forfærdeligt, hvis vi endte med at få bøder for at have flere selskaber, der kender hinanden, siger Helle Vogt.

Hun beskriver derfor, at de nu er gået i gang med at ringe til kunderne, der har bestilt julefrokoster, for at sikre, at de er informeret om, at man kun må ankomme ti personer.

- De store selskaber har jeg annulleret, og de mindre selskaber ringer jeg rundt til ugen inden, de skal komme.

Koster i omsætningen

Der er normalt fuldt booket i i november og december, men Tivolihallen kommer nu til at stå mere tom end den plejer.

- Jeg skal være glad, hvis jeg kommer op på omkring 60 procent af min omsætning fra sidste år. Nu ligger vi omkring 40 procent af, hvad vi plejer at sælge for om dagen.

Helle Vogt beskriver, at det i høj grad er forretningsfolk, der booker julefrokoster hos hende, og at de nu ikke længere tør afholde julefrokosten på restauranten.

Julefrokosten er ifølge Tivolihallens ejer heller ikke så attraktiv, når den skal slutte klokken 22, hvor folk normalt ikke er færdige med at spise.

- Det der går galt, det er de nye udmeldinger hele tiden. Det er dræbende. Det er dræbende hver gang. Jeg har annulleringen, og folk tør ikke at gå ud og spise, siger Helle Vogt.