Julefrokoster: Forbudt at opdele selskaber på restauranter

Tiden for julefrokoster er ved at være over os, men det vil ikke være muligt at dele selskaber op på restauranter

November og december står i snapsen og sildens tegn for mange, men hvis man holde julefrokosten ude af huset, bliver det med maksimalt ti mennesker.

Det er nemlig i strid med restriktionerne og forsamlingsforbuddet, hvis man booker separate borde med ti personer ved hvert.

Det bekræfter brancheforeningen HORESTA.

Julefrokoster vil i år være påvirket af coronarestriktionerne. Arkivfoto: Aleksander Klug

For selskaber, der alligevel forsøger at snige deres snapseglas igennem smuthullet, kan det medfører bødestraf for restauranterne, der står i en svær situation, hvis man spørger politisk chefkonsulent i HORESTA, Kristian Nørgaard.

- Det er vores ansvar som professionelle aktører, at reglerne bliver overholdt, men det er klart, hvis vi ikke er vidende om at gæsterne kender hinanden indbyrdes, så er det enormt svært for os at holde opsyn med at reglerne bliver overholdt. Der skal være fornuft i den måde, man tolker reglerne på, siger han.

Forbudt at kende bordet ved siden af

Når julefrokoster bliver afholdt på restauranter og lignende vil det blive med maksimalt ti personer ved bordene.

Ved bordet ved siden af, må der sidde ti personer i et andet selskab, men kender bordene hinanden på tværs, er det forbudt, hvilket ifølge Kristian Nørgaard gør situationen svær for restauranterne.

- Restriktionerne sætter meget store begrænsninger på den omsætning, vi kan lave. Man må være ti personer forsamlet på samme sted med samme formål. Vi må gerne have mange selskaber ind, så længe der ikke er mere end ti, der kender hinanden.

Aflysninger koster

Restriktionerne betyder, at mange selskaber i øjeblikket aflyser deres julefrokoster hos restauranterne, hvilke har store økonomiske konsekvenser.

- Et estimat her fra huset er, at vi går glip af en omsætning på godt og vel på 2,5 millarder. Det er jo virkelig mange penge.

Restauranterne kan ifølge Kristian Nørgaard ikke søge kompensation for tabet i forbindelse med hjælpepakkerne, da kompensationen primært gælder faste omkostninger. Det er derfor svært at holde hånden under medarbejderne, som regeringen anbefaler.

- Mere end hver femte medarbejder i erhvervet er væk. Det er mere end 30.000 som havde et job i erhvervet for et år siden, som ikke har det i dag, siger Kristian Nørgaard.

Han frygter at firmajulefrokosten i år vil blive afholdt på arbejdspladsen eller privat, hvor forsamlingsforbuddet ikke er gældende.

- Vi havde gerne set, at der var mulighed for, at man kunne holde julefrokoster i professionelle rammer. Det må nu engang være mere sikkert at være et sted, hvor der er afstand og professionelle aktører, der har styr på retningslinjerne, siger han.

Ekstra Bladet afventer en kommentar fra Sundhedsordføreren for Socialdemokratiet.