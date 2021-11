Julehjælp sætter ny rekord

Når deadline for ansøgninger til julehjælp hos Dansk Folkehjælp indtræffer ved midnat tirsdag, noterer hjælpeorganisationen sig formentlig en ny, kedelig rekord.

- Jeg er ret sikker på, at vi runder 16.400 ansøgere, så i den henséende er der ikke noget at glæde sig over, siger generalsekretær hos Dansk Folkehjælp, Klaus Nørlem, med henvisning til, at sidste års rekord på 15.069 ansøgere står for fald.

Klaus Nørlem og Dansk Folkehjælp har i samarbejde med Ekstra Bladet gjort julehjælpskampagnen til den største af sin art i landet. Det er sket, siden de to samarbejdspartnere i 2007 for første gang berigede enlige forsørgere med en hjælpepakke bestående af gavekort til mad og sports- og legetøjsforretninger i en skøn kombination, som har tændt tusindvis af julelys i øjnene på danske børn og deres økonomisk pressede forældre.

Der er langt fra de 246.000 kroner, som Dansk Folkehjælp og Ekstra Bladet indsamlede i 2007 og til de 18.7 millioner kroner, det lykkedes at skrabe sammen i fjor. Foto: Mads Winther

Men jo flere trængende, jo større skal indsamlingen fra private, virksomheder og organisationer helst blive, og Klaus Nørlem er bekymret for, at rekordbeløbet på 18.7 millioner kroner fra i fjor ikke stiger i samme tempo som antallet af ansøgere.

- Den ekstraordinære solidaritet, vi så i fjor, efter trekvart års coronapandemi, er nok desværre aftagende nu, og jeg er ikke super optimistisk i forhold til at overgå de 18.7 millioner kroner på bundlinien fra sidste år, siger Klaus Nørlem.

Færre fattige

Bag tallene i den negative rekord gemmer sig et andet kedeligt faktum, idet antallet af førstegangs-ansøgere aldrig har været større. Mens det lå på knap fire procent i 2020, runder det 5.2 procent i år.

Det stigende behov for julehjælp flugter dog ikke umiddelbart med positive, nye tal fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. De viser blandt andet, at der i 2020, som de nyeste tal er fra, blev 8.400 færre personer i Danmark, der lever under fattigdomsgrænsen. Af de 8.400 er de 3.600 børn. Antallet af fattige børn er med andre ord faldet fra i alt 60.100 i 2019 til 56.500 i 2020.

- Jeg tror, faldet skyldes en kombination af to ting, siger Lars Andersen, direktør hos Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, og fortsætter:

- Den generelle økonomiske udvikling i samfundet har været positiv. Samtidig har Folketingets vedtagelse tilbage i 2019 af en midlertidig ydelse målrettet enlige forsørgere gjort, at de mest økonomisk trængende har fået et lille løft.

Lars Andersen tilføjer dog, at disse faktorer ikke nødvendigvis er lig med, at der ikke kan være flere, der føler, de har behov for hjælp.

Større hjælpepakke

Det stigende behov for hjælp til trods for de nævnte positive, økonomiske forandringer for Danmarks fattigste familier er i Klaus Nørlems øjne 'beskæmmende'.

- Vi har i alle de 14 år, vi har lavet indsamlingen, talt om, at det ikke burde være nødvendigt i et velfærdssamfund som vores med initiativer som det her. Behovet vil nok ikke forsvinde, men jeg havde forventet en stagnering (i antal ansøgere). Den kommer så forhåbentlig næste år i stedet, siger generalsekretæren for Dansk Folkehjælp.

Miraklet indtraf i julen 2010. Ekstra Bladet og Dansk Folkehjælp skulle dengang ikke sige nej til en eneste af de fattige børnefamilier, der havde søgt om julehjælp. Her ses Klaus Nørlem takke familien Rask - Niels og Rikke med børnene Chili på 10, Daniel, på syv og Frederik på dengang tre år. Foto: Per Rasmussen

Han påpeger prisstigninger på dagligvarer og især energi som forklaringer på det fortsat voksende ønske om julehjælp.

- Det slår hul i budgettet for en familie med et månedligt rådighedsbeløb på 3000 kroner pludselig at få en ekstra regning til el og varme, siger Klaus Nørlem, der ikke vil afvise, at øget opmærksomhed om mulighederne for at søge hjælp også kan være en forklaring på det rekordstore antal ansøgere.

Dansk Folkehjælp udfordres også af, at de grundet de nævnte prisstigninger har øget værdien af årets julehjælpspakke fra 1500 til 1800 kroner pr familie.

