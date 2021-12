Julekalendere til hunde kaldes tilbage

Har du købt en julekalender til den firbenede derhjemme, bør du tjekke efter, om det skal være slut med godbidderne, og kalenderen skal i skraldespanden eller retur til butikken.

Både Aldi og Harald Nyborg oplyser nemlig, at deres udgaver af julekalendere til hunde bør kasseres.

Fødevarestyrelsen oplyser på vegne af Aldi, at det er kalenderen med navnet Romeo Julekalender, der bliver kaldt tilbage.

Ikke egnet som foder

Baggrunden er, at Aldi efter en kundeklage har konstateret, at der er risiko for metalstykker i kalenderen, og det er derfor uegnet som foder.

Ligeledes oplyser Harald Nyborg, at der er fundet fremmedlegemer i deres produkt Julekalender til Hund, og man bør derfor levere kalenderen tilbage til butikken eller kassere den.

De opfordrer alle til at hjælpe med at sprede budskabet, så kalenderne kan blive kasseret.