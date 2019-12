Julekaos i jysk by: Borgerne raser

Beboerne i Esbjerg føler, at kommunen ødelægger deres julehygge, efter de har besluttet at fjerne en portal med julepynt fra deres vej

Normalt er julen hjerternes fest med hygge og god mad. På en villavej i Esbjerg er tilfældet dog noget andet.

Beboerne på LV Jensens Allé i Esbjerg er nemlig i øjeblikket i konflikt med Esbjerg Kommune.

Det drejer sig om en sag, hvor beboerne på vejen har fået fjernet deres opstillede portal med julepynt, som hænger over vejen, når man passerer gaden.

De sidste fire år har portalen været en del af julehyggen på LV Jensens Allé, men i år har Esbjerg Kommune altså sat en stopper for hyggen.

Ærgerligt

Villavejens beboere er kede af beslutningen, og de er uforstående over, hvorfor portalen med julepynt ikke må være en del af hyggen. Det fortæller Karina Kjær-Christensen til Ekstra Bladet, der bor på LV Jensens Allé.

- Vi er rigtig ærgerlige over det. Det virker som om, at de (Esbjerg Kommune, red.) ikke helt har undersøgt, hvor godt den (portalen med julelys, red) ville holde. Det er jo ikke sådan, at børnene går og får stød eller lignende af den, så det er utrolig ærgerligt.

Kan føre til ulykker

Hos Esbjerg Kommune har man dog et helt andet syn på den opstillede portal med jylepynt. Ifølge Søren Heide Lambertsen, der sidder i Teknik & Byggeudvalget, kan portalen nemlig være årsag til ulykker, og derfor er den blevet fjernet.

- Den korte forklaring er, at kommunen ikke kan tillade private installationer i det offentlige rum, for vi har det sikkerhedsmæssige og juridiske ansvar for det, hvis der går noget galt. At et barn eller for den sags skyld en voksen fik stød. Eller vi fik en voldsom storm, så portalen letter og rammer ind. Eller at en bil kører ind i opsætningen, siger han til JyskeVestkysten.

Det er endnu uvist, hvorvidt der vil komme en større sag mod Esbjerg Kommune ud af konflikten angående portalen med julepynt.

Esbjerg Kommune har til gengæld været udsat for en shitstorm, hvor flere utilfredse borgere har ytret deres vrede over kommunens beslutning på JyskeVestkystens Facebook-side.