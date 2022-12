Julekaos i USA: Ramt af vanvittige snestorme

Mere end 200 millioner amerikanere er berørte af det vanvittige vejr, som stormen 'Elliot' har bragt med ind over USA.

Det skriver The Guardian.

USA's meteorologiske myndighed National Weather Service (NWS) advarer om, at man flere steder kan få forfrysninger af blot få minutter i kulden, ligesom det 24. december forlød, at vejret havde kostet minimum 22 personer livet.

Strømafbrydelser

I seks nordøstlige stater var 400.000 amerikanere helt uden strøm, mens tallet i staten North Carolina var omkring 370.000, hvor virksomheder blev bedt om at spare på elektriciteten.

Det amerikanske forsyningsselskab PJM Interconnections har desuden advaret om, at der kan ske flere strømafbrydelser.

Selskabet dækker 14 amerikanske stater.

Advarsel i Chicago, Illinois. Her kan chillfaktoren nå -40 grader de næste par dage. Foto: Scott Olson/Ritzau Scanpix

Trafikkaos

Det ekstreme vejr har samtidig sat en gedigen prop i juletrafikken, hvor tusindvis af flyafgange er blevet aflyst og forsinkede.

Men også på jorden advarer NWS om bilkørsel kan være 'ekstremt farligt,' med nærmest ingen sigtbarhed.

- At rejse under disse forhold vil være ekstremt farligt, til tider umuligt, lød udmeldingen.

I New York har vejret sat sit præg i en sådan grad, at guvernør Kathy Hochul har erklæret undtagelsestilstand og meldt ud, at hun har planer om at sende nationalgarden til Buffalo-området, der er særligt hårdt ramt.

Her er der så meget sne, at hverken politi- eller brandbiler kan komme rundt, mens det frygtes at der kan falde op mod en meter sne yderligere.

- Uanset hvor mange beredskabskøretøjer vi har, kan de ikke komme rundt på nuværende tidspunkt, lød det fra Hochul.