Julemænd corona-ramt

De danske julemænd er hårdt ramt af corona. Ikke fordi de er syge, men fordi virussen og de medfølgende restriktioner gør, at der ikke er meget at grine af.

Det gemytlige ho-ho-ho er skiftet ud med suk, suk og dobbelt-suk.

- Ja, det er begrænset med job i år, fastslår Henrik L. Kristiansen, der er oldermand i Dansk Julemands Laug.

– Jeg har mistet totredjedele af mine job i år, siger viceoldermand Allan Hendley:

– Og sådan er det også for mine kolleger. De har mistet totredjedele eller det hele.

Allerede i marts fik Allan Hendley de første aflysninger. Flere store firmaer, der normalt inviterer medarbejderne og deres familier til julehygge, havde allerede luret, at hele 2020 ville blive helt specielt.

Børnenes ønsker

Med lidt kreativitet, håndsprit og afstand, er det dog lykkedes for den 66-årige julemand også at møde artige børn i år.

– Og de har heldigvis ikke ændret sig spor. De ønsker sig stadig det samme. Computerer, mobiltelefoner og iPads.

Og hvad ønsker julemanden sig?

– At alt det her corona snart er slut. Det er en forfærdelig sygdom, siger Allan Hendley, der har brugt den uønskede ekstra fritid til at lægge nogle flere timer i Kræftens Bekæmpelses genbrugsbutik i Ringsted:

– Det er jo også en sygdom, som mange desværre har et forhold til.

Oldermand Henrik L. Kristiansen har også fået længere mellem sine arrangementer i må, men til gengæld får han mere motion.

Henrik L. Kristiansen er oldermand i Dansk Julemands Laug. Foto: PR

- Vi kan ikke have julemænd, der sidder ned og tiltrækker et stort publikum, så derfor har jeg haft en del 'walk arounds', hvor jeg hele tiden holder mig i bevægelse, så folk ikke stimler sammen.

Bliver du ligefrem tynd i år. Mindre indtjening og mere motion?

- Nej, bare rolig. Så mange skridt kan jeg selv ikke nå at tage, klukker julemanden og så fik 2020 alligevel sit ho-ho-ho.

Kuglemanden går verden rundt