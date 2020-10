Julemarkeder aflyser i København

Der bliver ikke julehygge, brændte mandler en masse eller julemand på Kongens Nytorv eller Højbro plads i år.

Det skriver de i en pressemeddelses efter regerings nye restriktioner i fredags.

- 'Vi må lige nu kun have 10 personer inklusive personale inde på vores julemarkeder, hvilket gør det umuligt at gennemføre vores julemarkeder,' skriver de.

'Tivoli får særbehandling'

De to julemarkeder er uforstående over for, at de skal overholde reglen om max ti personer, når Tivoli ikke skal.

- 'Vi undrer os dog over den forskelsbehandling der er i forhold til TIVOLI og deres julemarked, da de ikke skal have samme sikkerhedsgrad som os ,da der i TIVOLI, bare skal være 4m2 pr per person til rådighed, hvilket betyder, at de må have ca. 20.000 mennesker inde.'

De beklager, at dem der skulle udstille på julemarkederne, nu mister deres omsætning i hele november og december.

- 'Vi har prøvet at opråbe flere politikere på Christiansborg og hvor flere politikere har tilkendegivet, at vi har en pointe ! Dog har vi ikke hørt, om der kan gøres noget ved det. Vi er nu så tæt på datoen, hvor vi skulle have åbnet vores julemarkeder, at det desværre ikke er muligt at nå at bygge vores julemarkeder op, da det kræver lang tids planlægning.'

