Julemirakel: Nu kan hun hjælpe 100 familier

Hvis du smiler til verden, smiler den til dig.

Det kan 23-årige Sille Larsen skrive under på.

Hun besluttede sig nemlig for at hjælpe fem familier med julemaden, hvilket ville koste hende 2500 kroner. Men pludselig ville massevis af folk gerne hjælpe med hendes generøse projekt.

Og nu har hun altså fået doneret knap 50.000 kroner.

Det betyder også, at Sille nu kan hjælpe langt flere end forventet.

- Der er så mange, der har doneret, at jeg nu kan give alle dem, der har ansøgt, en julepose. Det er en super dejlig følelse, siger Sille Larsen til TV 2 Lorry.

Kræver samarbejde

Men ingen god gerning går ustraffet hen, som man siger.

Fordi de enorme mængder af donationer, betyder også, at arbejdsbyrden er det større.

Og derfor har Sille Larsen nu indgået et samarbejde med landsorganisationen Menighedsplejen, som holder pengene på en konto, så de ikke skal stå på Sille Larsens private konto.

Derudover vil hun gerne finde et supermarked, hun kan samarbejde med, da det godt kan blive lidt af et bestillingsarbejde, at finde et sted, som har alt til julebordet. Gange 100.

Til sidst håber hun, at folk kan få lov at hente poserne i den nærmeste kirke.

