Julen giver travlhed i rådgivning om alkoholproblemer

Alkoholrådgivningen Alkolinjen får i december flere opkald end andre måneder, og de senere år er antallet af henvendelser steget støt.

Det får mandag Alkolinjen til at opfordre mennesker med alkoholproblemer samt pårørende til at kontakte rådgivningen.

- I de familier, hvor alkohol er et problem, kan det gå galt. Der kan være juleaftener og julearrangementer, der ikke går helt så godt, og stemningen bliver ødelagt.

- Andre gange frygter man, at det vil ske, og man ringer for at høre til forebyggende tiltag. Altså hvordan kan man skærme alkoholproblemet eller servere alternative drikkevarer, så man ikke får problemer, siger Bjarne Stenger Elholm, leder af Alkolinjen.

Alkolinjen får for tiden mange henvendelser fra borgere, der har udfordringer med at navigere i den alkoholfyldte tid.

Annonce:

- December er en rigtig svær tid, hvor mange familier er samlet, og hvor mange følelser er på spil. Der er også et højere alkoholindtag end resten af året, siger Bjarne Stenger Elholm.

For nogle er det en følelse af ensomhed, som kan gøre, at de tyr mere til alkoholen. For andre kan det være grundet et pres for, at alt skal være perfekt i juletiden.

I løbet af december regner Alkolinjen med at få omkring 500 opkald og samtaler via chats.

Antallet af henvendelser til rådgivningstilbuddet har været stigende over de seneste år. I 2019 var der 171 samtaler og chats på landsplan. I december 2020 var der 255 samtaler, og i 2021 var det steget til 467 samtaler.

Omkring halvdelen af borgerne ringer ifølge Alkolinjen uden for rådgivningens åbningstid.

- Man kan lægge en besked på telefonsvareren, hvis der er optaget, og så vil man blive ringet op. Det kan man også gøre uden for åbningstiden, og så vil man blive ringet op dagen efter, siger Bjarne Stenger Elholm.

Annonce:

Det er også muligt at sende en sms uden for åbningstiden og bede om at blive ringet op, når rådgiverne møder ind.

De kan vejlede og give konkrete anvisninger til, hvordan personer med alkoholproblemer eller deres pårørende kan komme bedst gennem den næste tid.

Også mellem jul og nytår er der mulighed for at komme i kontakt med medarbejdere hos Alkolinjen.

Alkolinjen kan kontaktes på telefon 80 20 05 00 resten af året - dog med undtagelse af 31. december og 1. januar.

Mandag - 2. juledag - kan man komme i kontakt med Alkolinjen mellem klokken 9 og 17. Tirsdag til fredag er det mellem klokken 11 og 17.

Man kan også sende en sms til 1231 med ordet 'alkohol'. Så bliver man ringet op af en rådgiver hurtigst muligt inden for åbningstiderne.