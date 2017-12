Julens ildsjæle: Derfor arbejder de, mens du spiser and

Danskerne melder sig som aldrig før i den frivilliges tjeneste juleaften, ligesom flere også tager en tur på arbejde i stedet for at fejre jul med familien

Danskere over hele landet melder sig i hobetal til at arbejde eller være frivillige juleaften, hvor de fleste ellers traditionelt tilbringer højtiden hjemme i de faste rammer hos familien.

Hos hjælpeorganisationer som Kirkens Korshær og Røde Kors oplever man en stigende interesse for at være frivillig i netop julen. Bare i København har flere hundrede meldt sig til tjeneste hos Røde Kors juleaften:

- Det er en måned, hvor der er rigtig mange, som gerne vil hjælpe og være frivillige. Vi har oprettet flere og flere aktiviteter, fordi vi har langt flere frivillige, end bare dem der skal stå i varmestuer, fortæller Emilie Brandt fra Røde Kors i hovedstaden.

Hos Røde Kors fortæller man, at danskerne generelt har et ønske om at hjælpe, men at interessen altid er størst under hjerternes fest. Faktisk har man de seneste år haft så mange frivillige, at man har været nødt til at sige nej til nogle eller forsøge at finde på andre ting, de kan lave, forklarer Emilie Brandt til Ekstra Bladet.

- Vi har så mange, der henvender sig og gerne vil hjælpe juleaften, at det er svært at finde plads til dem alle sammen. Vi forsøger at få dem ud til forskellige juleaktiviteter på andre tidspunkter i december, men vi har rigtig mange, der gerne vil hjælpe.

Artikel fortsætter under billedet..

I Aarhus afholdes der julefest for hjemløse, hvor der både er mad og dans for de fremmødte. Foto: Polfoto/Christian Klindt Sølbeck

Samfundet har ændret sig

Det er især i de senere år, at danskerne har haft en stor lyst til at gøre noget for andre i juletiden. Dansk Erhverv forklarer stigningen med, at der er en større del af arbejdsstyrken, som netop ikke fejrer jul:

- Vi er blevet flere danskere, der har kulturelle rødder i andre kulturer end den danske, og derfor fejrer de jo ikke jul, så de tager gerne på arbejde juleaften, fortæller chefkonsulent Peter Halkjær til Ekstra Bladet.

Samtidig fortæller han, at en af årsagerne til det stigende antal af frivillige skal findes i de forandrede familieforhold, som flere danskere lever med:

- Tidligere forbandt man arbejde juleaften med et afsavn, men det er ikke nødvendigvis tilfældet længere, fordi den moderne familiestruktur ofte er en ’delefamilie’, hvor man har børnene hver andet år. Det betyder, at der er mange, som søger efter at hjælpe til som frivillige, eller også melder de sig til at tage tørnen på jobbet juleaften.

Hos Dansk Erhverv har man ikke konkrete tal på, hvor mange danskere, der er på arbejde 24. december, men man anslår, at det er mellem 50.000 og 100.000.

Ekstra Bladet har mødt fire danskere, der har valgt at arbejde juleaften i stedet for at bruge en af årets største helligdage med familien. Læs om dem her:

Se også: Flere tusinde danskere arbejder juleaften: - Jeg gør en forskel for andre mennesker