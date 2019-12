Julereklame går verden rundt - og den kostede kun 885 kr. at lave

Hver jul skruer mange af de store virksomheder op for reklamebudgettet og får lavet store Hollywood-lignende produktioner for at få folk til at skrue op for forbruget op til højtiden.

Men i år er det hverken firmaer som Coca-Cola eller lufthavnen Heathrow, der tager internettet med storm.

I stedet er det en hjemmelavet reklame for den familieejede isenkræmmer-forretning Haford Hardware i Rhyadar i Wales, der varmer hjerter overalt, hvor den bliver delt på de sociale medier.

Det skriver CNN.

Forretningen er ejet af Tom Jones, som de sidste tre år har filmet og produceret sine reklamer og delt dem på internettet.

I år er reklamens hovedperson Tom Jones' egen toårige søn, Arthur. Den søde video viser den lille dreng vågne, tage på arbejde og hjælpe til i sin fars butik op til jul.

Efter Tom Jones lagde reklamen på Youtube 1. december er den alene derfra blevet set over 680.000 gange og er blevet tildelt mere end 10.000 likes. På Facebook har den i skrivende stund fået tæt på 200.000 sidevisninger, og på Twitter har mere end 270.000 brugere klikket på play-knappen.

- Vi har fået god respons de sidste to år, men det er intet i forhold til i år. Det har været helt crazy, siger Tom Jones til CNN.

- Vi laver det egentlig bare for sjov. Vi prøver at sætte lidt fokus på små selvstændige virksomheder, som man finder i landlige områder som dette, og vi prøver at vise, at vi kan tilbyde lige så meget, som de store kæder, siger butiksejeren videre.

Tom Jones fik hjælp af sin ven Josh Holdaway til at lave filmen. Han fortæller, at de brugte én dag og 100 pund - svarende til 885 danske kroner - på projektet. Pengene gik til at betale for at bruge et lydstudie og en lydtekniker til soundtracket, der er brugt i filmen.

- Arthur var fantastisk - opgaverne, han udførte i videoen, var ikke unormale. Han kommer og hjælper i butikken de fleste dage, siger butiksejeren.