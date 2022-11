Juletræerne bliver dyrere i år

Det er dyrt at svinge dankortet i øjeblikket, og det samme gælder, hvis du skal erhverve dig et juletræ i år

Julen med alt, hvad det indebærer, giver ofte sved på panden, da der skal mange penge op af lommen for at gøre tiden magisk.

Med inflationen og prisstigninger vil det desværre kun gøre mere ondt på pengepungen - også hvis du har planer om at købe dig et fint og flot juletræ.

Det skyldes stigende produktionsomkostninger, og allerede nu har brancheforeningen Danske Juletræer meldt ud, at prisen på træerne ryger i vejret, skriver TV 2 Fyn.

- Alle omkostninger er steget. Til diesel, sprøjtemidler, emballage, kunstgødning, lønninger. Der er næsten ikke noget, som ikke er steget. Så samlet set er produktionsprisen på et juletræ steget. Samtidig er vi på vej ind i en periode med færre træer på markedet, siger direktør Claus Jerram Christensen til tv-stationen.

Han kan dog ikke sige, hvor meget priserne kommer til at stige af konkurrencemæssige hensyn.

Efterspørgslen er faldet

At man får mindre for sine penge, kan mærkes hos Gudmand Hansen, der er juletræsproducent på Fyn, som TV 2 Fyn har talt med.

Han sælger træer til danske forhandlere, men ellers er størstedelen af hans kunder i Tyskland og Ungarn, hvor efterspørgslen er faldet med cirka 20 procent.

Han regner ikke med, at forhandlerne vil lave de største bestillinger, men i stedet tage den mere sikre løsning, som sørger for, at de får solgt alle de indkøbte træer.

Hvordan slutkunderne vil prioritere deres juleindkøb, må tiden vise.