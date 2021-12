Juletrængsel og corona-alarm: Her er alle de nye coronaregler

Juletiden byder på meget stress og jag, og dertil skal man finde hoved og hale i nye coronarestriktioner og retningslinjer til nærkontakter. Få et overblik her

Denne jul er der andre ting at bekymre sig om, end hvordan man laver de bedste brunede kartofler, eller om det nu er bedstefar, der sidder og gemmer på mandlen.

For ud over at der mandag middag kom nye retningslinjer for, hvornår man betragtes som en 'nær kontakt', og at det kan blive et problem for folk uden gyldigt coronapas at tage toget hjem til jul, så er der jo også en række nye restriktioner, som danskerne skal tackle.

Kan man gå i kirke den 24.? Hvilken test bør jeg tage? Er jeg egentlig nær kontakt?

Det lyder som spørgsmål, der bliver stillet efter et afsnit af The Julekalender, men ikke desto mindre kan du få svarene her.