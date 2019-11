Juletræskunder raser: 'Skam jer!'

Firmet 100%Øko er havnet i lidt af en shitstorm.

Flere kunder raser nemlig mod firmaet, eftersom de ikke har kunnet levere juletræer til tiden, selvom mange kunder for længst har valgt at bestille deres juletræer hos 100%Øko, skriver DR.

Her skulle mange have modtaget deres juletræer inden 1. december, men 100%Øko har ikke kunnet overholde, hvad de ellers lovede.

Det er især på Trustpilot, at kunderne i store flokke raser mod 100%Øko.

'Skam jer,' og 'svindel og humbug.'

Sådan lyder de dårlige anmeldelser fra kunder blandt andet på Trustpilot, hvor folk mildest talt ikke er begejstrede over 100%Øko. Samtidig skriver flere af kunderne, at de har anmeldt firmaet til politiet.

100%Øko, der sælger juletræer i potter med henblik på at være bæredygtige, indrømmer da også, at de har haft en svær start, siden de valgte at starte firmaet.

- Vi har haft en dårlig start. Vi har ikke været gearet til den store efterspørgsel, vi har oplevet. Vi har haft nogle lagerudfordringer. Vi har været nødt til at leje et ekstra lager for at efterkomme efterspørgslen, siger han, inden han understreger, at man selvfølgelig kan få sine penge retur, hvis man ønsker det, siger salgschef hos 100%Øko, Kristoffer Sparre til DR.

Netbutikken 100%Øko har tidligere udtalt, at de forventer at kunne køre mellem 6000-10000 juletræer i potter ud til folk rundt omkring i landet inden juleaften.

POWER i kæmpe shitstorm før black friday: 'Fup og svindel'

Se også: Kunder raser over Fakta efter stor virak