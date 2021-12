Juletrafikken er begyndt at rulle med god plads på vejene

Torsdag er lillejuleaftensdag og dermed en af de helt store rejsedage i Danmark, når folk bevæger sig på kryds og tværs af landet for at fejre julen med familie eller venner.

Tidligt torsdag morgen er der stadig god plads til julebilisterne på motor- og landevejene. Det oplyser Vejdirektoratet klokken 7.10.

Men der går ikke mange timer, før trafikken kan forventes at blive betydeligt tættere.

- Der er ikke mange bilister ude lige nu, og vi forventer, at der vil være mest trafik mellem klokken 11 og 14, siger Mette Nedergaard, der er vagthavende ved direktoratets Trafikcenter.

Den prognose baserer Vejdirektoratet på historik og trafiktællinger gennem årene.

- De bilister, som allerede er på vej, gør lige præcis, som vi har anbefalet. Nemlig at køre hjemmefra inden klokken 11, siger Mette Nedergaard.

Samme melding kommer fra DSB, hvor der samlet ventes en travl dag, selv om smittetallene er rekordhøje.

I modsætning til sidste år må togselskabet nemlig fyldene togene, forklarer informationschef Tony Bispeskov.

- Det er årets store udrejsedag, og vi forventer, at den bliver større end sidste år. Vi kan se på bestillingerne, at det bliver en stor rejsedag.

- Der er stille og roligt her fra morgenstunden, men fra klokken 10 og frem til klokken 16 vil der være travlt, siger Tony Bispeskov.

Han gør opmærksom på, at man skal fremvise et gyldigt coronapas for at kunne rejse med toget. Samtidig skal man have en pladsbillet, hvis man rejser på tværs af landet. For eksempel fra Sjælland til Fyn eller Jylland.

I løbet af dagen er der ifølge Vejdirektoratet risiko for trafikale flaskehalse på vejene.

Især ved Trekantsområdet og videre op på motorvej E45 i retning af Aarhus.

- Nord for Aarhus derimod breder trafikken sig ud i flere retninger, og så bliver der igen bedre plads til bilisterne, siger hun.

At juleaftensdag i år falder på en fredag, kan give ekstra travlhed på vejnettet.

- Det skyldes, at mange har arbejdet helt op til i dag, siger Mette Nedergaard.

Hun opfordrer bilisterne til løbende at holde sig orienteret om den aktuelle trafiksituation.

- Det kan gøre på Trafikinfo.dk. Det er selvfølgelig også godt at holde øje med vejrudsigten. Der kommer måske noget sne, som kan skabe ekstra forsinkelser i dag, siger hun.

- Det er også en god idé at tune ind på P4 på sin køretur, fordi programmet kommer med trafikmeldinger, når der sker noget ude på vejene.