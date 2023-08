Juli blev den største rejsemåned for Storebæltsbroen i 25 år

1.368.886. Så mange biler kørte over Storebæltsbroen i juli.

Aldrig før har så mange køretøjer passeret broen på en enkelt måned siden broens åbning for godt 25 år siden.

Det skriver Sund & Bælt, der driver og ejer Storebæltsbroen, i en pressemeddelelse.

Forklaringen ligger blandt andet i, at mange danskere har holdt ferie herhjemme fremfor at rejse ud af landet.

Men også sommerens koncertprogram har haft betydning for rekorden, fremgår det.

- Vi kunne tydeligt se en stigning i trafikken, da Coldplay og efterfølgende Bruce Springsteen gav koncert i Parken i København, lyder det fra chef for betalingsanlæg Jens Kjær Nielsen i pressemeddelelsen.

Han tilføjer, at de generelt har haft rigtig travlt hen over sommeren, og at ferietrafikken forventes at fortsætte de næste to uger frem til slutningen af skolernes sommerferie.

- Vi mangler stadig to store rejseweekender frem mod, at skolerne starter igen og de mange nye efterskolelever skal afleveres af deres forældre. Om det bliver til flere rekorder, tør jeg ikke spå om, siger Jens Kjær Nielsen og uddyber, at der kommer til at blive trængsel på vejene.

I juli 2022 var der til sammenligning 1.302.218 biler, der passerede broen.

Man skal helt tilbage til august 2021 for at finde den forrige rekord, som lød på 1.359.563 biler.