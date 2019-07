Juli slutter af med et brag: Der er torden og skybrud i sigte

Selv om juli lakker mod enden, er det ikke slut med risikoen for skybrud i denne måned.

Det varsler vagthavende meteorolog Frank Nielsen ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) tidligt mandag morgen.

- Det ser ud til at blive en lidt besværlig uge rent nedbørsmæssigt, siger han.

Selv om mandag morgen indledes med nogen til en del sol og temperaturer mellem 23 og 30 grader, så er der ikke meget sommervejr på menuen.

- Vi starter ugen med varm og lummer luft over landet, som gør, at vi i løbet af mandagen kan få lokale regn- og tordenbyger, som lokalt kan give skybrud, siger Frank Nielsen.

- Den vejrsituationen fortsætter i forstærket grad tirsdag, som ser temmelig hidsig ud med hensyn til risikoen for kraftige regn- og tordenbyger, som kan fortsætte onsdag.

Han understreger, at bygerne nogle steder i landet vil kunne give masser af regn, mens der andre steder ikke vil komme så meget - eller slet ingenting.

Når de lokale, kraftige byger stilner af i løbet af onsdagen, begynder temperaturerne så småt at kølne af.

Torsdag og fredag ser det ud til at blive mellem 17 og 21 grader.

- Det voldsomme vejr ebber ud. Men bygerne slipper vi ikke helt af med, de bliver bare knap så kraftige sidst på ugen, siger Frank Nielsen.

Selv om det altså ikke tegner til en særlig sommerlig afslutning på juli, så afviser meteorologen ikke, at sommervejret kan komme tilbage igen i august.

- Vejret denne uge er ikke ensbetydende med, at sommervejret ikke kommer igen. Jeg er fortrøstningsfuld, siger han.

- Selv om vejret skifter til et køligere gear for nu, så ser det ud til at bygerne stilner af allerede i weekenden, som kan komme til at byde på lidt mere tørt og solrigt vejr.