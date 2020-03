Julie har brug for hjælp: Omsætning på 120 kroner

Der er larmende stilhed i Julie Lunds kaffebar i København.

Siden statsminister Mette Frederiksen første lukkede Danmark ned indefra og derefter afskar Danmark fra resten af verden ved at lukke grænserne, har de små og mellemstore virksomheder lidt.

Julie Lund har inviteret Mette Frederiksen på kaffe i sin kaffebar for at gøre opmærksom på, præcist hvor hårdt hendes tiltag og coronavirussen rammer de selvstændige. Foto: Jonas Olufson

Danskerne har fået at vide, at de så vidt muligt skal holde sig hjemme for at minimere smitten, og det går hårdt ud over restauranter, kaffebarer og udvalgsbutikker.

- I går havde jeg to kunder på en ni timers arbejdsdag. Det gav en omsætning på 120 kroner.

- Jeg er vant til at sidde på et lille budget med få kunder, men det her har været ekstremt, siger Julie Lund.

En dag ad gangen

Hun har inviteret Mette Frederiksen på kaffe i sin biks, fordi hun mener, at det er uretfærdigt, hun ikke kan få en krone af sin a-kasse, som hun har betalt til i to årtier, med mindre hun lukker sin virksomhed og lader tre uger passere.

Hvis hun åbner butikken igen kort efter, skal hun betale dagpengene tilbage.

Samtidig bliver offentligt ansatte sendt hjem med fuld løn.

- Jeg har betalt til A-kassen, fordi det er en sikkerhed at have i alle de andre jobs, jeg har haft ved siden af, men som reglerne er nu, kan man ikke modtage dagpenge, så jeg tager en dag ad gangen, ellers ville jeg gå fuldstændig i panik.

- Det er i forvejen hårdt at være selvstændig, og jeg ville have tjent mere ved at være på dagpenge, siger Julie Lund.

Foto: Jonas Olufson

Mette Frederiksen har tilsyneladende ikke hørt Julie Lunds bønner, men det har Venstres formand, Jacob Ellemann-Jensen.

Lørdag sendte han et brev til Mette Frederiksen, hvor han opfordrer til, at Venstre og Socialdemokratiet hen over weekenden lander en aftale en lønkompensation til privatansætte og selvstændige, så de allerede mandag kender indholdet.

'(...) Der er brug for en hurtig løsning'.

’(...) Det er for mig at se både nødvendigt og rimeligt at give de privatansatte og selvstændige, der bliver hårdt ramt af coronavirussen, lidt af den sikkerhed, som vi giver de offentligt ansatte i en meget sikker situation’, skriver han.

'(...) Det er for mig at se både nødvendigt og rimeligt at give de privatansatte og selvstændige, der bliver hårdt ramt af coronavirussen, lidt af den sikkerhed, som vi giver de offentligt ansatte i en meget sikker situation', skriver han.

I en skriftlig udtalelse forsikrer Sophie Lødhe over for Ekstra Bladet, at Venstre er klar til at finde de nødvendige penge til en ordning.

’Konkret vil vi kompensere de private virksomheder, som udbetaler løn til ansatte, der sendes hjem på grund af coronavirus, fordi der ikke er noget at lave i virksomhederne.

’Det er nødvendigt, hvis vi skal undgå masseafskedigelse og et stigende antal konkurser i den private sektor’, skriver hun.

Ekstra Bladet har forgæves adspurgt Sophie Lødhe om et interview, hvor Ekstra Bladet ville spørge, hvor Venstre vil finde finansieringen, og hvorfor Venstre ikke krævede kompensationen, da Folketinget vedtog hasteloven mod coronavirus i fredags.

En kompensation vil dog være økonomisk omfattende. Ved udgangen af 2019 var der 832.681 offentligt ansatte og 1.963.542 ansatte i det private ifølge Danmarks Statistik.

Sparker en dør ind

Ekstra Bladet har også forgæves rettet henvendelse til beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard for at spørge, hvorfor selvstændige som Julie Lund ikke bliver kompenseret.

Over for Ritzau har han udtalt, at regeringen allerede er i gang med at diskutere forskellige modeller med arbejdsmarkedets parter.

- Venstre sparker en dør ind, der står på vid gab. Alt, hvad regeringen i de her dage foretager sig, handler om at sikre, at lønmodtagerne har et job på mandag og på den anden side af denne pandemi.

- Vi er allerede inden Venstre kræver ting i dialog med arbejdsmarkedets parter, siger Peter Hummelgaard til Ritzau.

Nicolai Wammen oplyste i går aftes over for DR, at regeringen arbejder på en aftale med arbejdsmarkedets parter, så lønmodtagerne bliver tilgodeset.

- Man kan se, at man bredt i dansk erhvervsliv kommer til at stå med nogle kæmpe udfordringer på grund af coronavirussen.

- Derfor vil vi gerne se på, om man kan lave en ordning med lønkompensation, sådan at mennesker, der ellers havde mistet deres arbejde, stadig kan være ansat på virksomhederne, siger han til DR.

Finansministeren ville ikke gå i detaljer med, hvordan en eventuel kommende lønkompensation bliver skruet sammen.