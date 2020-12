June arbejder med psykisk syge: Farligt at være alene

Det er direkte farligt at gå på arbejde på landets bosteder, mener June Hannesson, der i 10 år har arbejdet på bosteder for personer med psykisk sygdom

En 29-årig ansat på et bosted i Fårevejle på Sjælland mistede i går livet, efter at være blevet stukket med en kniv. En 19-årig mand, der bor på bostedet, blev kort efter knivstikkeriet anholdt.

Det er sjette gang siden 2012, at ansatte på bosteder er blevet dræbt af beboere, og det er farligt at arbejde med psykisk syge på bostederne, fortæller June Hannesson, der de seneste 10 år har arbejdet på flere forskellige opholdssteder for psykisk syge.

- Jeg har arbejdet med det her i 10 år, og det er det samme alle steder. Pengene er få, og derfor spares der på antallet af medarbejdere særligt om aftenen og om natten, hvor mange af de syge beboere oftest har det værst.

- Det er ubehageligt at skulle være alene med beboerne, men sådan er det desværre. Der mangler ganske enkelt penge, siger hun.

Arbejdede på bosted

June Hannesson arbejdede for cirka tre år tilbage på bostedet Ørbækskilde, hvor den 29-årige ansatte onsdag blev dræbt.

- Dengang drøftede vi også tit medarbejderne imellem, om ikke vi skulle være flere på arbejde. Der var en rigtig god dialog og samarbejde mellem personalet og ledelsen, men der var bare ikke penge til at ansætte flere, siger June Hannesson.

Hun understreger, at Ørbækskilde var en god arbejdsplads, der ikke adskiller sig fra de andre bosteder, hun har arbejdet.

Ubehageligt

Efter Ørbækskilde fik June Hannesson arbejde på et andet bosted, hvor hun var ansat frem til maj måned i år. Nu arbejder hun i et vikarbureau, men stadig med psykisk syge på bosteder.

På det seneste opholdssted oplevede hun blandt andet at blive jagtet med en kniv, og at være alene med voldsomme beboere om natten.

- Jeg kan huske, at der var en ung fyr, der tit spillede meget højt musik på sit værelse, når han havde det dårligt. Men sent om aftenen var man tit nødt til at prøve at få skruet ned, for der var jo også andre beboere, og nogle blev utrygge.

- Men man vidste, at når man kom og bankede på, så blev han rigtig vred. Han kastede med inventaret og kunne godt komme flyvende ud gennem døren og være truende, siger June Hannesson, der oftest var den eneste på vagt om aftenen og natten i huset med op mod 7 beboere.

Nogle gange ringede hun efter bagvagten, en medarbejder, der hjemmefra skulle være klar til at rykke ud, hvis der blev ringet efter vedkommende. Men nogle gange stod June Hannesson også med problemet selv.

- Man vidste bare, at det kunne ende i en kæmpe konflikt. Så jeg trak det ud, inden jeg skulle gå op til ham. Når jeg så endelig gik derop, fik jeg fik den følelse: Jeg kan dø lige om lidt, siger June Hannesson.

Flere penge

Det hårde arbejdsmiljø har betydet, at June Hannesson har set adskillige kolleger gå ned med stress, og hun håber derfor, at politikerne vil få øjnene op for, at området behøver flere midler.

- Jeg ønsker mig, at der bliver afsat flere penge, så de her bosteder har råd til at ansætte flere. Det handler ikke om, at vi skal have mere i løn. Det handler om, at vi vil have flere kollegaer, siger June Hannesson.

Hun understreger samtidig, at hun er glad for sit arbejde og de mennesker, hun arbejder med

- Vi er alle rystede over det her, men mine kolleger og jeg går også på arbejde igen i morgen. Fordi vi kan se, at vi gør en forskel, siger hun.